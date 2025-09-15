ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВУЧИНИЋ ОШТРО РЕАГОВАЛА НА ИЗЈАВУ ДР ИЛИЈЕ СРДАНОВИЋА: Александар Вучић ће увек смети слободно да шета Новим Садом!
Дина Вучинић, председница Скупштине Града Новог Сада, огласила се данас поводом изјаве др Илије Срдановића и нагласила да полиција не узурпира студенте ни Универзитет, већ на факултетима штити оне студенте који недвосмислено показују свој став и изражавају жељу да наставе нормалан живот и школовање, те да је таквих много више.
-Полиција не узурпира студенте ни Универзитет, већ на факултетима штити оне студенте који недвосмислено показују свој став и изражавају жељу да наставе нормалан живот и школовање, а таквих је много више.
Изјава др Илије Срдановића да му се чини да полиција све лакше улази на универзитете донекле је исправно запажање, али не због веће бруталности полиције, како обмањујете народ, већ зато што вас је мање и што све више студената одустаје, па сте склони перверзној инверзији и манипулацији грађана.
Полиција има обавезу да штити све студенте ове државе, а број студената који су пријавили испите на свим факултетима у овом року — па чак и на тек одблокираним факултетима — за вас је, верујем, шокантно велик.
Сада, када вас већина студената не подржава јер су свесни да им уништавате младост, желите да мењате тактику. Колико сте само лицемерни — требали сте бити узор тим младим људима.
У праву сте у једном делу — Нови Сад јесте симбол пркоса и слободе. Новосађани су рекли да не желе да буду блокирани и да желе да буду слободни! Слободни од таквих као што сте ви, који због својих ситних интереса манипулишете студентима који ће вас сутра заменити, а ви сигурно мислите да сте недостижни и незамењиви.
Колико вам енергија расте и колико буктиња могли смо да видимо јуче у Новом Саду, када вас који блокирате народ у центру града беше једва пар стотина — а немојте заборавити да у Новом Саду живи преко 400.000 становника.
За вашу информацију, за Александра Вучића је на последњим председничким изборима гласало чак 102.839 Новосађана.
Александар Вучић ће увек смети слободно да шета Новим Садом, јер је наш град напредовао захваљујући њему. У нашем граду се граде три нова моста, две нове школе, завршава се Фрушкогорски коридор који ће и вама олакшати живот. Довeо је стране инвестиције и заједно са Милошем Вучевићем, отворио 14 фабрика.
Као доктор и професор на факултету, ваш задатак и обавеза је да подстичете знање, рад и образовање младих — да им показујете пут напретка, а не да их учите да су необразованост и ширење мржње прихватљив избор- написала је Вучинић на Инстаграму.