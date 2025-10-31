ТУКЛИ ГА ДО СМРТИ Двојица тинејџера убила мушкарца МЕТАЛНОМ ПАЛИЦОМ И ЛЕТВОМ
Два дечака, стара 15 и 16 година, ухапшена су због сумње да су претукли човека насмрт на аутобуској станици у Хајдунанашу у Мађарској.
Напад се догодио у уторак увече, а језивом злочину претходила је вербална расправа жртве са тинејџерима.
Полиција је у уторак, око 22 сата, примила позив грађана да је дошло до физичког сукоба мушкарца са двојицом тинејџера на аутобуској станици. Када је патрола стигла на лице места, затекли су мушкарца како лежи на плочнику без свести.
На лице места је брзо стигла и екипа Хитне помоћи али је жртва (44) упркос напорима лекара, подлегао повредама.
На основу снимака сигурносних камера и изјава очевидаца установљено је да су дечаци, након што су ушли у вербални окршај са мушкарцем, са градилишта које се налази крај аутобуске станице, узели металну палицу и дрвену летву, којима су више пута ударили несрећног човека.
Полиција је брзо успела да идентификује осумњичене и они су пронађени и ухапшени у ноћи између уторка и среде. Током саслушања су признали злочин.
Чека се одлука о притвору.