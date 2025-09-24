overcast clouds
ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ У ЊУЈОРКУ С ДРЖАВНИМ СЕКРЕТАРОМ АМЕРИКЕ Вучић: Важан и разговор са Рубиом, јача партнерство Србије и САД

24.09.2025. 07:30
Пише:
Дневник
Извор:
Девник
ав
Фото: Instagram/buducnostsrbijeav

ЊУЈОРК: Председник Србије Александар Вучић саопштио је да је имао важан и садржајан разговор са државним секретаром Сједињених Америчких Држава Марком Рубиом о јачању политичког дијалога Србије и САД, унапређењу економске сарадње и заједничким безбедносним изазовима.

 

 

"Фокус разговора био је на области економије и трговине, посебно када је реч о решавању питања америчких тарифа. Размотрили смо и могућност нових инвестиција, сарадње у области енергетика и нових технологија, као и перспективе које пружа механизам нашег стратешког дијалога", написао је Вучић на Инстаграму.

Он је додао да је током састанка нагласио да је Србија посвећена очувању мира и стабилности, као предуслову сваког даљег напретка и бољег живота свих грађана, изразивши, како је рекао, захвалност на улози Сједињених Америчких Држава у заштити безбедности српског народа на Косову и Метохији, као и на њиховом доприносу процесу дијалога Београда и Приштине.  

Вучић је рекао и да Србија, истовремено, цени и подршку САД на свом путу ка пуноправном чланству у Европској унији, што, како је нагласио,  "представља један од стратешких циљева наше земље".

"Отворен и искрен дијалог, на темељима међусобног поверења и поштовања, представља најбољи пут ка јачању партнерства Србије и САД. Уверен сам да ће наши односи у будућности добити још снажнији замах, на обострану корист и у интересу мира, стабилности и просперитета", навео је Вучић у објави.

Председник Србије Александар Вучић састао се са државним секретаром Сједињених Америчких Држава Марком Рубиом у уторак на маргинама заседања Генералне скупштине Уједињених нација.

Извор:
Девник
Пише:
Дневник
