ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ МИ ЈЕ ПРЕНЕО ПОРУКУ ИЗ ЈЕДНЕ АМБАСАДЕ - ДА ЋЕ СВЕ ЗАУСТАВИТИ КАКО БИ ГА СРУШИЛИ! Вучевић: СНС је показао жилавост, није нас напустио ниједан члан! А ево шта је рекао о ЕПП
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић рекао је на К1 телевизији да је Српска напредна странка показала жилавост, те да је није напустио ниједан члан.
-Не идеализујем стање у друштву. Надам се да ће Александар Вучић једном поделити са грађанима Србије да му је речено шта ће се десити после пада надстрешнице. Мени је то било испричано. Мени је рекао како су му поручили из једне амбасаде да ће све зауставити како би га срушили. То није добронамерна порука, неки вид фер плеја да га обавесте шта ће се десити. Ово је било озбиљно припремано. Многи људи су изашли мислећи да је младост устала и да су за праведније друштво. Нико не може да каже да није за то. СНС је показао једну жилавост и отпорност, нас није напустио ниједан члан. Нама су отпали они који су требали. Мислили су да смо мртви и готови. Кад је нешто добро у тешким временима, ветар прочисти жито од кукоља. И то ови битни што се питају по кафанама и кафићима, знају токове новца, нешто као завршавају преко телефона. Мени је драго, ја то не кријем. И мислим да још треба да пролуфтирам. Добро је да их немамо. Сад смо видели ко је какав. Био сам љут, али више нисам.
У Заједници европских народних партија, каже Вучевић, где су демохришћани у Немачкој, Нова демократија Грчке, Народна партија из Шпаније, педесетакак партија, почела је расправа о позицији СНС, чини му се, како је рекао, на иницијативу социјалдемократа.
-Вучић је ишао у Пекинг да извуче највише за нас, исто као што ради и са Рубиом. Исти ти Европљани иду итекако у Кину, Трамп се виђа са Путином, само ми не можемо. Ана и ја смо добили позив да 22. октобра идемо на разговоре у ЕПП. Из Србије колико знам био је некада Г17 и Савез војвођанских Мађара, али ми делује да су српски денуцијанти опет на делу. Нисмо ми пољуљани ни од кога. Пре свега, геополитика има везе с тим, и наравно тужибабе из наше отаџбине. Да Вучић каже да је Србија до Копаоника, све би стало. Уопште немам дилеме. Имаћемо изборе за три општине до краја године, па ћемо да видимо како ко стоји и да ли смо пољуљани. Верујем да ће орхани Европске народне партије утврдити да је СНС тамо место и наспрам њихове одлуке донећемо одлуку у оквиру странке - навео је Вучевић.