ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОЗВАО СВЕ ГРАЂАНЕ НА МИР Блокадери ће се стидети онога што сада раде, то није било ни у Хитлерово време ДРЖАВА ЋЕ ПОБЕДИТИ
Председник Србије Александар Вучић обратио се јавности поводом дивљања блокадера у градовима широм Србије.
Вучић је навео да су вечерас сви грађани могли да виде и чују све.
- Претходних дана је могло да се измишља истина, да су присталице СНС напале некога па је дошло до реакције дивне деце. Вечерас смо видели да та деца уништавају имовину, спроводећи терор, нико их није ометао у томе. Уништавају бесомучно просторије једне политичке странке. То није било ни у Хитлерово време. Добро је да то људи виде. Све је јасно. Ухапшено је четири лица, један припадник УКП-а је теже повређен. Сигуран сам да ће полиција у Новом Саду боље реаговати. Синоћ су хтели живе људе да спале. Било би јуче три стотине спаљених. Свима је јасно са ким имамо посла и да никада нису желели никакав мир - јасан је Вучић.
Председник Србије рекао је да од свих лоших ствари које се дешавају у Србији ипак, постоје две добре.
-Прва је да сваки нормалан човек јасно види ко изазива немире, а са друге стране је добро да их је веома мало на улицама упркос бројним позивима. Око 3100 људи укупно у целом Београду. Предстоје нам велике реформе у полицији, правосуђу и тужилаштву. Ни Европска унија сада неће моћи лицемерно да се понаша. Паметна одлука Вучевића је била да повуче људе из просторија и сачува животе. Држава има много посла. Биће још више ухапшених. Држава ће победити. Још годину и по дана бићу председник Србије. Мерижу сваки потез, али да желим да Србију доводим у позицију да буде рупа на било чијем тепиху. Батинаши и огољени непријатељи државе мораће да одговарају. Позивам све граћане на мир, да не одговарају на овакво језиво насиље. Овде се види разлика измећу Србије која жели да гради и оне чији је једини језик уништити нешто. Да није било припадника војске јуче у Новом Саду колико би било мртвих. Не желим да верујем да је то будућност - рекао је Вучић.
Вучић је рекао да се бори против моћне машинерије различитих земаља које учествују у револуцији који желе да сломе кичму Србији, да Србија не буде моћнија од других.
- Много се дневница и пара плаћа и то ће се са прецизним бројевима појавити и у мојој књизи. То није лако победити, то људи морау да знају. Не боримо се ми овде против њих 30 или 300.000 људи на улици. Ми се боримо против моћне машинерије различитих земаља, које учествују у обојеној револуцији и желе да буду јаче од наше земље - рекао је Вучић.
Вучић је поручио да хоће, како је рекао, у овим смутним временима да охрабри људе.
-Просторије можете да уништите колико хоћете. Унутра нема ништа богато и посебно. Нису просторије политика. Политика је идеја. Ниче још људи који ће да се боре против насиља. За нас је најважније да покажемо да можемо да уведемо ред и мир. Не желимо да повредимо блокадере, хоћемо да их уразумимо. Сами ће се стидети овога што раде. Пре тога мораће да одговарају. Идеја, срце и главе људи побећују, а не просторије. Само сте подигли гнев људи. Некима ће срамота на образу да остане довека - рекао је Вучић.