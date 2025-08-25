"ПРОВЕО ЈЕ ЦЕЛУ НОЋ У ХИТНОЈ С ПОВРЕЂЕНИМА..." Новинар Нујорк поста о интервјуу с Вучићем: Изгледао је исцрпљено, један од ретких европских партнера председника Трампа"
Амерички новинар Капил Комиреди открио је детаље састанака са председником Србије, које су до сада биле непознате и српској јавности.
Текст америчког портала "Њујорк пост" који је анализирао тренутну политичку ситуацију у Србији, али са посебним фокусом на протесте и блокаде који потресају земљу већ више од девет месеци изазвао је праву буру у домаћој али и светској јавности, а пажњу привукло и то што је аутор колумне, новинар Капил Комиреди открио и поједине детаље састанака са председником Вучићем, које су до сада биле непознате и српској јавности.
Наиме, описујући свој састанак са спрским председником, Комиреди каже да је Вучић деловао "недобично одсутно" када су се срели пре недељу дана, али је и открио због чега је њихов сусрет већ био одложен...
- Састанак већ једном био одложен јер је провео целу ноћ у Хитној помоћи са повређеним полицајцима. Изгледао је исцрпљено док ме је поздрављао. Демонстранти су, рекао је, пијуни у рукама непријатеља Србије који покушавају да изазову невоље у земљи. Да ли би именовао имена? Не.
Откривање њиховог идентитета изазвало би још веће проблеме. Оно што би ми могао рећи је да је сваки демонстрант плаћен 30 евра дневно "само за храну". Сада помножите ту цифру, рекао је он, са бројем људи тамо и свих дана када су били активни.Он застаде, као да је запањен сопственим менталним прорачунима. "То су милиони и милиони евра" - препричао је Комиреди састанак с Вучићем.
Аутор наводи да се срео с Вучићем пре недељу дана у јеку таласа насиља током ноћних демонстрација у градовима Србије. Вучића описује као "једног од ретких европских партнера председника (Доналда) Трампа".
Камиреди описује да се центар Београда "скоро сваке вечери претвара у бојно поље: на једној страни су демонстранти, с друге стране наоружана полиција". Даље тврди да део Западњака греши када позивају на акцију против Вучића претпостављајући да ће оно што дође после њега бити боље од њега, а преноси "New York Post".
Комиреди је новинар, књижевни критичар и аутор, чије колумне и коментари су објављивани и у "Њујорк тајмсу" и британском "Дејли телеграфу".
Да подсетимо, министар полиције Ивица Дачић се обратио прошле недеље јавности из Палате где је казао да су "напади на полицију били брутални свих ових дана", а да је само "у протекла четири дана протеста скоро 130 полицијских службеника повређено".
Са друге стране, на скуповима против блокада које су уследили, није забележен ни један једини инцидент.
Kurir Politika