clear sky
27°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Шидеров Србин постаје Куртијев Србин

21.09.2025. 09:30 10:26
Пише:
Дневник
Извор:
НС Уживо
Коментари (0)
Дневник
Фото: Дневник

БЕОГРАД – Александар Станковић, познат у политичким и невладиним круговима под надимком Бамби, аустријски држављанин српског порекла, именован је у међународну комисију чији је задатак легитимизација парламента тзв. Косова. Он ће у том телу учествовати као представник аустријске Социјалдемократске партије (СПÖ).

Комисија је формирана уз подршку више европских невладиних и студентских организација, а циљ јој је да косовским институцијама пружи додатну институционалну подршку.

Иако води порекло из Србије, Станковић се у свим јавним наступима и званичним биографијама представља искључиво као Аустријанац. У промотивним материјалима који прате његов рад наглашава се аустријски идентитет, док се српско порекло у потпуности изоставља.

Станковић је раније учествовао на затвореним састанцима у Сарајеву поводом петогодишњице АССФ-а, где је, између осталог, договорена и његова будућа улога у овој комисији. Том приликом разговарало се о јачању међународне подршке косовским институцијама и даљој сарадњи у оквиру европских пројеката.

На истим скуповима били су присутни и политички активисти из региона, међу којима и појединци повезани са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем.

Станковић већ дуже време сарађује са аустријском партијом СПÖ, где се води као „независни консултант“ и „стручњак за политичку интеграцију мањина“. Међутим, у његовом досадашњем раду никада није поменута сарадња са српском заједницом у Аустрији, што додатно потврђује његов политички заокрет и дистанцирање од сопственог порекла.

До именовања у комисију долази у тренутку када се интензивирају напори да се међународно учврсти легитимитет косовских институција, а Станковићева улога у том процесу сада је и потврђена.

 

НС Уживо

Курти
Извор:
НС Уживо
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај