Шидеров Србин постаје Куртијев Србин
БЕОГРАД – Александар Станковић, познат у политичким и невладиним круговима под надимком Бамби, аустријски држављанин српског порекла, именован је у међународну комисију чији је задатак легитимизација парламента тзв. Косова. Он ће у том телу учествовати као представник аустријске Социјалдемократске партије (СПÖ).
Комисија је формирана уз подршку више европских невладиних и студентских организација, а циљ јој је да косовским институцијама пружи додатну институционалну подршку.
Иако води порекло из Србије, Станковић се у свим јавним наступима и званичним биографијама представља искључиво као Аустријанац. У промотивним материјалима који прате његов рад наглашава се аустријски идентитет, док се српско порекло у потпуности изоставља.
Станковић је раније учествовао на затвореним састанцима у Сарајеву поводом петогодишњице АССФ-а, где је, између осталог, договорена и његова будућа улога у овој комисији. Том приликом разговарало се о јачању међународне подршке косовским институцијама и даљој сарадњи у оквиру европских пројеката.
На истим скуповима били су присутни и политички активисти из региона, међу којима и појединци повезани са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем.
Станковић већ дуже време сарађује са аустријском партијом СПÖ, где се води као „независни консултант“ и „стручњак за политичку интеграцију мањина“. Међутим, у његовом досадашњем раду никада није поменута сарадња са српском заједницом у Аустрији, што додатно потврђује његов политички заокрет и дистанцирање од сопственог порекла.
До именовања у комисију долази у тренутку када се интензивирају напори да се међународно учврсти легитимитет косовских институција, а Станковићева улога у том процесу сада је и потврђена.
