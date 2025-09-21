ШОЛАК СТРПАО У СВОЈ ЏЕП 250 МИЛИОНА ЕВРА, А Н1 И НОВА ПОНИЗНО СЛАВЕ ТО КАО СВОЈУ ПОБЕДУ! Изашло на видело да су велике паре једини мотив продаје Јунајтед групе
Испливале су све аномалије у Шолаковој медијској машинерији која и даље покушава да сакрије праву слику, у чијем центру је одувек био огољени лични профит Шолака мерен у милионима евра.
“Прва победа Драгана Шолака на суђењу са Јунајтед групом” наслов је који може да уђе у анале бесрамне одбране у коју су се упустили такозвани слободни и независни новинари Н1 и Нове С у одбрани свог дојучерашњег власника и господара писане и изговорене речи у његовој медијској империји.
Ударне песнице система Јунајтед групе – Н1 и Нова С – употребили су управо тај униформисани наслов да славодобитно информишу јавност о некаквој првој победи Шолака против компаније коју је продао и којом управљају актуелни већински власници.
– Фирма у власништву БЦ Партнерс ЛЛП пристала је да исплати оспорени бонус од 250 милиона евра (295 милиона долара) смењеном оснивачу Унитед Гроуп БВ, према одлуци британског суда, објавио је Блумберг – вест је коју као ударну преносе Н1 и Нова С.
Ови медији заправо славе нови бескрупулозни маневар дојучерашњег газде Јунајтед групе Драгана Шолака који је успео да на ламенту над угушеној медијској слободи у свој џеп угура 250 милиона евра, колико износи његов бонус од продаје великог дела бизниса почетком године.
Овим текстовима осветљава се неуралгична тачка система који је успоставио Шолак и који је, по инерцији његове халапљиве жеље за личним богаћењем и политичким утицајем, остао жилав на промене које по природи носи промена власништва.
Испливале су све аномалије у Шолаковој медијској машинерији која и даље покушава да сакрије праву слику у чијем центру је одувек био огољени лични профит Шолака мерен у милионима евра.
Након продаје великог дела свог бизниса, Шолак претходних месеци покушава да одржи потпуно парадоксалну ситуацију у медијском делу Јунајтед групе и да преко уредника, који су још под његовим утицајем, створи за себе прилику за још већим богаћањем.
Међутим, неке ствари раскринкавају се под теретом истине. Тако се испоставило да је потпуно неодржив њихов наратив о томе да власт преко Телекома Србије гуши слободу медија. Сваки, ама баш сваки потез Шолака показао је колико је лажна била теза, коју је гурао кроз медијски систем Јунајтед групе, о томе да је СББ продат због политичког притиска.
Све постаје јасније када је на видело изашло да је управо Драган Шолак био у преговорима да за 120 милиона евра угаси Н1 и Нову С.
Нови менаџмент Јунајтед групе изашао је јавно с информацијом, коју документује кореспонденција из јануара 2025. године, да су оснивач Јунајтед групе и мањински акционар Драган Шолак и његов дугогодишњи сарадник Владислав Ратајац предложили Телекому Србија да скину Н1 и Нова С са листе ТВ канала у Србији, у замену за око 120 милиона евра.
Према саопштењу Јунајтед групе, део трговине била би продаја српских медијских канала трећој страни, као и продаја Схоппстера и Д Еxпресс-а Телекому Србија, укључујући и друге делове пословања компаније у Србији.
Ова немилосрдна истина о правом лицу и мотивима Драгана Шолака и даље не дотиче неколицину њему оданих људи из медијског крила Јунајтед групе, па су одатле уследила саопштења Шолаковог кризног ПР-а.
Иако више нико не може да сакрије Шолака од лавине истине, последњи трзај био је одговор његових медијских лојалиста да информација о Шолаковој намери да за 120 милиона евра угаси Н1 и Нову С представља замену теза и да је он хтео да им да те милионе да обезбеде своју професионалну независност.
Само крајње наивни и необавештени конзументи медијског садржаја Јунајтед групе су могли да поверују да је то заиста тако. Ипак, текстови с почетка ове приче, насловљени “Прва победа Драгана Шолака на суђењу са Јунајтед групом” представљају ултимативно признање и потврду да, осим лукративних мотива главног играча, не постоји ништа што је Јунајтед групу мотивисало да продају СББ.
Мотив је измерен на тачно 250 милиона евра и, када је таква сума у питању, Шолак не поставља питање што је део фирме продао истом том Телекому којег је означио за главног непријатеља слободне речи у Србији.
Ако и даље постоји промил шансе да је све ово лаж, за очекивати је да Шолак покаже племениту страну своје личности и победу тешку 250 милиона евра проследи запосленима у Н1 и Новој С како би помогао да се обезбеди њихова независност и будућност.
курир