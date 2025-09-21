clear sky
ОД ПРОХЛАДНОГ ЈУТРА ДО ЛЕТЊИХ ВРУЋИНА Србију данас очекују нагле ВРЕМЕНСКЕ ПРОМЕНЕ

21.09.2025.
Фото: Pixabay.com

Током јутра ће данас бити прохладно, нарочито у југозападној, јужној и источној Србији, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).

У току дана очекује се сунчано и веома топло време за овај период године. 

Дуваће слаб и умерен ветар, у кошавском подручју повремено јак, јужни и југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине.

Најнижа температура биће од 8 до 18 степени, а највиша од 29 до 33. 

У Београду ће бити сунчано и топло уз умерен, повремено јак југоисточни ветар. Најнижа температура биће од 14 до 18 степени, а највиша око 32.

До уторка се очекује претежно сунчано време, јутра ван кошавског подручја биће прохладна, а током дана биће веома топло за последњу декаду септембра са максималном температуром од 29 до 33 степена. 

Од среде до краја седмице очекује се да ће температура бити у свакодневном и постепеном паду, а уз променљиву облачност, повремено се очекују и краткотрајне падавине, прво у Војводини и западној Србији, а затим и у осталим крајевима.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
