clear sky
18°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ПОЖАР У СТРАЗБУРУ ОДНЕО ЈЕДАН ЖИВОТ Деца скакала кроз прозоре ЖЕНА ОСТАЛА ЗАРОБЉЕНА НА КРОВУ

21.09.2025. 08:17 08:38
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
с

СТРАЗБУР: Стамбену граду у Стразбуру у суботу је захватио пожар, у којем је погинуо 50-годишњи мушкарац са инвалидитетом док је осам особа повређено и хоспитализовано с релативном тешким повредама, преносе данас француски медији.

Пламен се проширио од приземља до врха зграде, наводи БФМ ТВ позивајући се на изворе из ватрогасне службе, чији су припадници до касних сати гасили пожар.


Други станари су успели да се спасу хитно напустивши зграду.

"Нека деца су искакала кроз прозор, а једна жена је остала блокирана на крову", рекла је новинарима Надија Зурги, помоћница градоначелнице Стразбура за јавни ред и мир.

Укупно је 59 ватрогасаца са 30 возила било ангажовано на лицу места, око три километра од катедрале у Стразбуру.

пожар стразбур
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај