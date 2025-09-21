(ВИДЕО) ПОЖАР У СТРАЗБУРУ ОДНЕО ЈЕДАН ЖИВОТ Деца скакала кроз прозоре ЖЕНА ОСТАЛА ЗАРОБЉЕНА НА КРОВУ
СТРАЗБУР: Стамбену граду у Стразбуру у суботу је захватио пожар, у којем је погинуо 50-годишњи мушкарац са инвалидитетом док је осам особа повређено и хоспитализовано с релативном тешким повредама, преносе данас француски медији.
Пламен се проширио од приземља до врха зграде, наводи БФМ ТВ позивајући се на изворе из ватрогасне службе, чији су припадници до касних сати гасили пожар.
Други станари су успели да се спасу хитно напустивши зграду.
"Нека деца су искакала кроз прозор, а једна жена је остала блокирана на крову", рекла је новинарима Надија Зурги, помоћница градоначелнице Стразбура за јавни ред и мир.
Укупно је 59 ватрогасаца са 30 возила било ангажовано на лицу места, око три километра од катедрале у Стразбуру.
