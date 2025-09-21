ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
АФРИЧКА КУГА КОСИ ФАРМЕ Биће еутаназирано на десетине хиљада свиња
ЗАГРЕБ: Афричка свињска куга (АСК) шири се на истоку Хрватске, а власти су упозориле да је реч о највећем жаришту болести до сада, преносе хрватски медији.
У Осијеку је одржан састанак Националног кризног штаба за контролу и сузбијање АСК-а, којем су присуствовали потпредседник Владе и министар пољопривреде Давид Влајчић, као и министар одбране Иван Анушић, пренео је портал Index.hr.
Влајчић је потврдио да је болест откривена на фарми Беља у Соколовцу, где се налази око 10.000 свиња, као и у Неметину.
"Све ће бити еутаназиране. Досад смо изгубили 41.000 свиња, а сада ћемо изгубити и више од 50.000. То је више од пет посто укупног фонда", рекао је Влајчић, нагласивши да је реч о прекретници и најтежем тренутку у борби са овом болешћу.
Он је додао и да од данас он преузима вођење Националног штаба за сузбијање АСК, јер мора да постоји јасна линија политичке и комадне одговорности, а у раду штаба учествоваће и други министри, главни државни инспектор и други одговорни званичници.
"Није на мени да узмем пушку и почнем да убијам свиње. Спровођење мера мора бити брже. Од данас ја преузимам контролу кризног штаба", рекао је он и најавио појачане граничне контроле, успостављање пунктова и строге казне за оне који свесно шире болест.
Као неке од мера које су донете на данашњој седници Влајчић је најавио појачану контролу државне границе, како би се спречио прелазак болести из суседних земаља, а свака сумња у илегални промет животиња биће врло строго санкционисана.
Он је поручио да ће се истражити како је вирус доспео на нове фарме, али је већ сада јасно да су кључни проблеми неодговорно понашање, илегална трговина и непоштовање биосигурносних мера.