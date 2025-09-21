ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПРЕДСТАВИО НОВЕ МЕРЕ ДРЖАВЕ Легализацију комплетног објекта плаћате 100 евра, расту пензије и минималац!

Председник је на почетку обраћања рекао да је реч о изузетно важној теми.

- Верујем да ћете сви бити радосни када чујете шта предлажемо. Ви знате да у нашој земљи постоји 4,8 милиона објеката који се користе без уписа права или употребне дозволе. Ти људи не могу објекте да ставе под хипотеку, да користе кредите, да их ставе у правни промет, да располажу том имовином. Истовремено се и најчешће не плаћа порез на имовину на такве објекте, и имамо једну непознату ситуацију у којој људи немају извесну будућност - рекао је он.

Истиче да није решено ни 320.000 предмета од 1997. године, и да се сада предлаже закон под именом "Коначно своји на своме".

- То је невероватно за грађане. Наша идеја је да простом пријавом у дигиталној форми евидентирамо све објекте. Електронску пријаву пошаљете само пријаву, биће утврђено до нове године, пошаљете у општину, један обичан папир. И ви до нове године у року од 60 дана имате свој легалан објекат, у потпуности. Комплетан објекат платите 100 евра легализацију. А најскупље ће бити стан на Теразијама 200 квадрата, за то платите 1000 евра. То је најскупље. И стан постане легалан - рекао је председник.

Грађани ће тиме добити сва права, и самим тим ће и кредити бити повољнији, а станови ће постати јефтинији.

Овако ће то изгледати по градовима

- Ево примера. Колико шта кошта, овде је мало компликовано писано, а ја ћу то јасно објаснити. Све на селима, засеоци и села, максимална цена 100 евра. Али није 100 евра само кућа, већ о стану или кући, свако село било где у Србији, није само кућа породична. Већ и штала, шупа, остава, све што је потребно а нема 500 квадрата. 5 објеката - 100 евра укупно. Нећемо одговарати за инсталације, употребне дозволе, већ за упис права својине - истакао је он.

Сви објекти од тог тренутка постају легални, нагласио је председник, и објаснио како ће то ићи по градовима.

- Скупе су Теразије, али то је цена 20 одсто једног квадрата укупно, 1000 евра за стан од 200 квадрата у центру града. Али, у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, градовима који имају заједно са околином преко 100.000 становника. То су Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Суботица, Лесковац, Крушевац, Нови Пазар, Зрењанин, Панчево, Краљево, Ваљево, Смедерево, и мислим Врање. Та места, од 100.000 до 500.000, али унутар градова, у селима, максимално 100 евра. У приградским деловима, максимално 200 евра укупно се плаћа. Само у центру, што би млађи људи рекли центру центра се одређује нешто више по зонама. Али максимално у центру Новог Сада, Ниша, до 500 евра. Ја стварно мислим да су ти услови готово невероватни - казао је председник.

Фото: TV Pink Printscreen

Вучић истиче да имамо највећи број места од 50.000 до 100.000 становника.

- Сомбор, Кикинда, Лозница, многи други. Ту је максимална цена у центру до 300 евра, свуда около 100 до 150 евра. Са свим помоћним објектима, осим оних где је неко направио 1000 квадрата халу. Ту смо спремни да урадимо нешто попут 10 евра по квадрату. У центру градова испод 50.000 не може да пређе 150 евра - рекао је он.

Председник каже да ово не важи за оне који су градили на туђем земљишту, и за оне који су градили на заштићеном подручју.

Доносимо нове одредбе за будућност

- И сада да разумете да ово није шала, ми доносимо нове одредбе за будућност. Нећемо претити рушењем, иако имамо много несавесних грађана. Таква је ситуација била, људи су жудели за животним простором. Ако желите да се и даље у будућности бавите нелегалном градњом, нећемо рушити, већ ће постати власништво државе. То ће бити нова правила. Ја мислим да ће људи у Србији бити веома срећни због овога - истакао је Вучић.

Председник каже да ће све бити у будућности контролисано на годишњем нивоу, дроновима.

- Београд, Младеновац, Сопот, Обреновац, Гроцка, Сурчин, Барајево и Лазаревац. Дакле, у свим тим општинама 100 евра, осим у центру места, може да иде до максимално 200 евра, иако је реч о Београду. Свако село 100 евра. Кућа, шупа, штала, све што пожелите. Биће и на Вождовцу, та општина има свој приградски део, јефтиније од Белог потока ка Авали, Јајинци су већ урбана зона. Ако погледате Земун и Батајницу, тамо је јефтиније, Сурчин, Добановци, Бусије, Шангај, Алтина, све је много много јефтиније него што ће бити центар града - рекао је он.

Наглашава да ће цене бити различите по зонама у градовима, али ће свакако бити јефтиније и једноставније него до сада.

Пензије од 1. децембра расту 12,2 посто Председник Вучић је рекао да ће пензије од 1. децембра пораети 12,2 посто. - Прелепа вест за најстарије грађане. Од 1. децембра, наши драги пензионер, очеви, мајке, деке, баке, имаћете пензију већу за 12,2 одсто. Рачунали смо како то иде и колики је удео пензија у БДП, ми смо затворили све да останемо и даље у аранжману ММФ, а да пензионери буду задовољни.

- Све је ваше онда, чисти сте пред државом, можете да узимате хипотекарне кредите, да не бринете да ће неко да вам сруши. Ја сам много срећан због овога, зато што смо се трудили да држимо то у тајности док нисмо снимили све. Јел овде више нема преваре. Тешко је слати булдожере, па неко легне и каже јадан ја, сиротан, имам 3000 квадрата. Неће нико да ти руши, само ћемо да препишемо на државу, неће нико да те исељава. Ни не питаш се, ми пребацимо на државу. Уколико нешто нелегално градиш наравно. Мислим да је то фер и чисто као суза, и мислим да су то изванредне вести за све грађане Србије - додао је Вучић.

Он каже да постоји питање порекла имовине, рецимо оно што је стечено криминалом, и да ће ту важити посебна правила.

Од 1. јануара повећање минималца 10,1 одсто Ванредно повећање минималца ће бити од 1. јануара 10,1 одсто, открио је председник, чиме је кумулативно повећање веће од 30 одсто. - По први пут у историји Србије имаћемо минималну покривеност потрошачке корпе не од 100 одсто, него 111 одсто. То показује колико ће људи лакше да живе - рекао је Вучић.

- То обичне грађане не интересује, то је 0,1 одсто. То домаћине и све грађане Србије уопште не треба посебно да занима - казао је председник.

У питању ће бити централизовани систем у ком ће се укрштати подаци из више дигиталних база података.

- Ово је правно питање, не улазимо у питања урбанизма. Држава неће преузимати улогу инвеститора - нагласила је министарка Александра Софронијевић, и рекла да идентичне одредбе постоје у Грчкој, Италији, Шпанији и Турској.

Она је истакла да се овим законом не награђују они који су преварили купце станова и државу.

- Честа је ситуација у великим градовима да имамо "одбегле инвеститоре". Дакле направе станове и нестану. Предвидели смо то, да људи који су тако купили станове не остану без дома, већ да их држава заштити. У таквим случајевима људи ће имати прилику да плате ову цену и да им се упише право својине на купљеном стану - рекла је министарка.

Министар Синиша Мали рекао је да ће до краја 2027 године минимална зарада буде 650 евра, као што је и обећано, и да се ово ради у динамици свега тога.

- О 1. октобра скачу плате у здравству и образовању, за 5 одсто. Плата медицинске сестре у јануару 2025 била је 740 евра, сада ће бити 778 евра. Наставни кадар са седмим степеном, васпитачи и наставници, била им је плата 923 евра, биће 960 евра. Са повећањем од 1. јануара то прелази плату од 1000 евра значајно - нагласио је Вучић.

Каже да је народ чекао овакву меру деценијама, и да је ово од суштинског значаја за функционисање државе, али и од огромне помоћи народу.

- Спремни смо да чујемо и предлоге грађана и странака, за амандмане, да исправимо грешке. Могуће је да нисмо сагледали неке детаље, да прихватимо предлоге и да видимо како да помогнемо - нагласио је председник.

Одговарајући на питања новинара, Вучић каже да су они који су уписани у катастар и чекају озакоњење, ако су платили накнаду, добити папире одмах.

- Молим људе да пожуре са тиме. Очекујемо да више од пола милиона људи решимо за два или три месеца, и да све то издамо и завршимо, да сви добију решења. Само је важно да људи пожуре са пријавама. Највероватније ће све то бити регулисано подзаконским актима. А сви који су ушли у процедуре, добиће то по убрзаном поступку - казао је он за крај.

На крају председник је кратко поручио: "Честитам вам на величанственој паради".