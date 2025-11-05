(ВИДЕО) ПУШТЕН ПА ОПЕТ УХАПШЕН Бачулов по напуштању Палате правде поново проведен ЗБОГ НОВИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА
Припадници Управе криминалистичке полиције поново су ухапсили Новосађана Мишу Бачулова приликом напуштања зграде Палате правде у Савској, због нових кривичних дела, сазнаје Танјуг.
Он је претходно саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Београду, али услед немогућности суда да због истека радног времена одлучује о предлогу тужилаштва да одреди притвор Бачулову, он је пуштен на слободу.
Међутим одмах потом је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду поново ухапшен јер је, како сазнаје Танјуг, осумњичен да је у недељу 2. новембра координирао насиље људи испред Скупштине Србије и то из Клиничког центра Србије, где је био хоспитализован од суботе.
Сумња се да су му запоселни на КЦС у недељу вече у више наврата омогућили коришћење службеног мобилног телефона како би координирао нападе на полицију испред Скупштине Србије и покушао рушење легитимних власти у држави.
Он је данас саслушан у тужилаштву под сумњом да је хтео да је са још два лица лажира своје тровање и да за то оптужи председника државе и актуелну власт, али је у томе спречен.
Како Танјуг сазнаје, о свему постоје видео записи које су документовале службе безбедности.
Бачулов је био ухапшен прошлог петка, али је већ сутрадан, жалећи се на здравствене тегобе, пребачен у Ургентни центар, а потом у КЦС где је био до данас.