АЛБАНЦИ У ЦРНОЈ ГОРИ ТРАЖЕ ЗАГАРАНТОВАНА ПОСЛАНИЧКА МЕСТА Писали амбасадорима земља ЕУ, Америке, Британије, захтевали решење као за Србе у Хрватској
ПОДГОРИЦА: Потпредседник црногорске Владе и министар економског развоја Ник Ђељошај је у име име Албанаца у Црној Гори упутио писмо амбасадорима земаља ЕУ у Подгорици захтевајући да представници те националне мањине имају гарантована посланичка места у црногорском парламенту као што то имају Срби у Хрватској.
Албански форум саопштио је да су упутили писмо свим амбасадорима 27 држава чланица Европске уније, Делегацији Европске уније у Црној Гори, као и амбасадорима партнерских земаља – Сједињених Америчких Држава, Уједињеног Краљевства, Албаније и Косова*, поводом „једног од кључних питања демократског развоја Црне Горе: обезбеђивања адекватне и стабилне политичке заступљености мањинских народа, а посебно албанске заједнице".
У писму се истиче да Албанци у Црној Гори представљају аутохтону и једину несловенску националну и језичку мањину која вековима доприноси развоју и идентитету државе.
"Упркос томе, њихова политичка заступљеност и даље зависи од повлашћеног изборног прага и фрагментације гласова, без икаквих уставних или законских гаранција. Такво решење није у складу са европским стандардима и представља трајни извор политичке нестабилности", кажу из Албанског форума. Навели су да европска пракса „јасно показује другачије примере".
У Словенији, италијанска и мађарска мањина, које заједно чине мање од 0,5 одсто становништва, имају по једног гарантованог посланика у парламенту и право вета на законе који се односе на њихова права (члан 64 Устава); у Хрватској, српска мањина са око 4,4 одсто становништва ужива три гарантована посланичка мандата, док све остале мањине заједно имају још пет.
"Дакле, у државама чланицама Европске уније и најмање заједнице имају снажну институционалну заштиту и сигурну заступљеност", навели су. Предлажу да се кроз измене изборног законодавства тако да би Албанци добили најмање четири гарантована посланичка мандата у Скупштини, кроз модел корективних мандата; право вета већине албанских посланика на законе и акте који непосредно уређују права и слободе мањина.