”МИ ГОДИНАМА ИМАМО НЕКУ СРЕДЊУ ОЦЕНУ, КОЈА ЈЕ ПРОЛАЗНА” Ковач: Најзначајнија порука из извештаја ЕК је да смо спремни за отварање Кластера 3
БЕОГРАД: Потпредседница Народне скупштине Елвира Ковач изјавила је данас да је најзначајнија порука из годишњег Извештаја Европске комисије о напретку на европском путу то да је Србија спремна за отварање Кластера 3.
"Извештај поново наглашава да је Србија технички спремна за отварање Кластера 3. Међутим, то је било и у претходних неколико извештаја, па нажалост четири године нисмо отворили Кластер 3. И ми знамо да су минимум минимума два неопходна услова управо измене и допуне закона у јединственом бирачком списку и избор чланова Савета РЕМ-а. Дакле, ми се овим темама бавимо око годину дана и коначно се то налази на дневном реду", рекла је она за Танјуг.
Како је навела, уколико се расправа заврши ове недеље, гласање ће се организовати у петак или најкасније почетком следеће недеље.
"Дакле, и ове услове ћемо испунити и самим тим повећавају се шансе за то отварање Кластера 3, али и даље не могу да гарантујем, јер нам је потребно зелено светло свих земаља", рекла је Ковач.
Додала је да грађане не треба обесхрабрити и да је Србија најзначајнија економија и стратешки је опредељена за ЕУ.
Ковач истиче да је пажљиво хватала белешке и пратила расправу како би записала шта је најбитније.
Додаје да јуче објављен извештај има више од сто страна и да га она има, те да јој је, мада превода још нема, јасно који су делови најбитнији.
Указала је да Србија мора да чува свој суверенитет и подсетила је да Србија не уводи санкције Русији због свог негативног искуства са санкцијама, те да је због тога кажњена.
"Овај извештај опозиција и опозициони медији представљају као катастрофу, али није катастрофа. Ми годинама имамо неку средњу оцену - слабу тројку, јачу двојку, која је ипак пролазна оцена. Битно је да га прочитамо са дужном пажњом, да га сви разумеју. Као Одбор за европске интеграције, имамо улогу да организујемо седницу на којој ће се представити извештај, биће уважени амбасадор, дакле шеф делегације ЕУ и сам министар за европске интеграције", рекла је Ковач.
Додала је да ће после расправе формирати закључке како би посветили већу пажњу тим препорукама и организоваће пленарну седницу на којој ће расправљати о томе.
"Због унутрашњих политичких проблема и чињенице да цео свет прати нас, прати ситуацију, протесте и све остало. И извештај Европског парламента који смо имали недавно је о томе, као и сада у више делова извештај Европске комисије, али то није трагедија, то је чињеница. Нико не слуша да је речено да морамо да седнемо и да имамо дијалог", рекла је Ковач.
Истакла је да у Србији део опозиција који себе назива проевропском опозицијом мисли да ми не треба да напредујемо на ЕУ док је ова владајућа гарнитура на власти.
"Они су свесни тога да је једини пут за Србију - европске интеграције, Европска унија, па нећемо се прикључити Азији. Дакле, ми смо у срцу Европе и ми смо незаобилазни. Наравно, и ми треба да извршавамо наше задатке, али нам због тога треба помоћ. Сви причају о томе да је одговорност на властима. Јесте, већа је одговорност владајуће структуре, али је одговорност и опозиције, која мора да буде конструктивна у овом процесу, као и невладиног сектора", рекла је Ковач.
Навела је да сваког јутра када почиње седница Другог редовног заседања Народне скупштине Србије посланици власти чекају да виде који перформанс ће опозиција да смисли.
"Они не улазе у салу. Владајућа већина је била данас тамо у 10 сати. И проширили смо дневни ред. Избор чланова Савета РЕМ-а смо ставили на дневни ред док они нису ни били у сали", рекла је Ковач.
Ковач је рекла да се уз огроман труд председнице Народне скупштине Ане Брнабић дошло до коначне верзије закона који се односи на јединствени бирачки списак.
"Дакле, измене и допуне јединственог бирачког списка су горућа тема. Сви су учествовали у радној групи, па су изашли, а уз огроман труд и председнице Народне скупштине дошли смо до коначне верзије овог закона коју брани она лично, јер колега, чији је то био првобитни предлог, штрајкује глађу. Све је пребачено не на наше услове које треба да испунимо ка путу ка ЕУ, већ на директну расправу власти и опозиције", рекла је Ковач.
Указала је да се ради на примени препорука ОДИХР-а.
Како је навела, сама председница Народне скупштине од почетка овог мандата ради на томе и формирана је и радна група, у којој су учествовали и ЦСИД и ЦРТА.
"Али мислим да би та тема ОДИХР препорука требало да је тема од деведесетих и требало би да буде тема у свим земљама. У Албанији то очигледно није тема. Дакле, они могу да отворе све кластере до краја године, а имамо доказе шта се заправо радило на изборима у Албанији", рекла је Ковач.
Упитана ко тражи изборе - опозициони политичари, студенти у блокади или неко трећи, Ковач је рекла да више заиста није јасно ко тражи изборе.
"Дакле, опозиција и тзв. студентска листа за коју не знамо како ће изгледати, ко све може да буде на њој по основу услова, ако се изузетно пажљиво чита и прати шта студенти кажу. Мислим да сви нагађају, сви причају о изборима у нади да избора не буде", рекла је Ковач.
Додала је да они који траже изборе њих и не желе, већ желе да привуку пажњу на себе, да буду другачији од осталих.
"Није баш најјаснија опозиција и она је чак превише репрезентована у Скупштини тренутно, с обзиром на најновија истраживања која указују на то какво је расположење грађана. Ја мислим да нам тренутно не требају избори. Потребно нам је да коначно радимо, да не губимо време на нову причу о изборима. На организовање избора, одржавање избора, а онда неколико месеци за формирање Скупштине, за формирање Владе, јер ништа велико се неће променити", рекла је Ковач.
Подсетила је да је Савет Војвођанских Мађара, странка из које потиче и у којој припада, месецима говорио о томе да је неопходна нормалност и да институције функционишу.
"И нас радује што коначно и Народна скупштина без обзира на изазове - ради. Ми заседамо најнормалније у редовном заседању, по радном времену, и опозиција се у последње време труди и они причају о дневном реду. Нема више димних бомби, циркуса", закључила је Ковач.