clear sky
11°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИВО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ! Након свађе, син покушао да угуши мајку на кревету ЈАСТУКОМ!

05.11.2025. 17:16 17:24
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Београдска полиција ухапсила је М.Ч. (40) у уторак након драматичног инцидента породичног насиља у стану у Улици Цара Душана у Београду.

Незванично, до инцидента је дошло у стану на Старом граду, након вербалне свађе М.Ч. и његове мајке, А.Ч. (76).

Свађа је убрзо ескалирала у физички напад.

Према информацијама, М.Ч. је мајци, након упућених претњи и увреда, ставио јастук преко лица и покушао да је угуши док је лежала на кревету.

Брзом интервенцијом полиције, насилник је ухапшен, а Прво основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Београду води истрагу о овом случају.

М.Ч. су изречене мере забране приласка и комуникације са оштећеном мајком.

Тужилаштво ће у даљем поступку одлучивати о квалификацији дела и евентуалном предлогу за притвор.

 Позив на помоћ:

Ако сте жртва или сведок насиља, одмах позовите полицију на број 192 или СОС телефон за жртве насиља у породици на број 0800 222 003.

Телеграф.рс

 

Насиље над женама насиље у суботици Београд
Извор:
Telegraf
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај