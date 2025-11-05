ЈЕЗИВО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ! Након свађе, син покушао да угуши мајку на кревету ЈАСТУКОМ!
Београдска полиција ухапсила је М.Ч. (40) у уторак након драматичног инцидента породичног насиља у стану у Улици Цара Душана у Београду.
Незванично, до инцидента је дошло у стану на Старом граду, након вербалне свађе М.Ч. и његове мајке, А.Ч. (76).
Свађа је убрзо ескалирала у физички напад.
Према информацијама, М.Ч. је мајци, након упућених претњи и увреда, ставио јастук преко лица и покушао да је угуши док је лежала на кревету.
Брзом интервенцијом полиције, насилник је ухапшен, а Прво основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Београду води истрагу о овом случају.
М.Ч. су изречене мере забране приласка и комуникације са оштећеном мајком.
Тужилаштво ће у даљем поступку одлучивати о квалификацији дела и евентуалном предлогу за притвор.
Позив на помоћ:
Ако сте жртва или сведок насиља, одмах позовите полицију на број 192 или СОС телефон за жртве насиља у породици на број 0800 222 003.