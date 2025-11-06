clear sky
СКУПШТИНА СРБИЈЕ НАСТАВИЛА РАД На дневном реду амандмани о бирачком списку и лекс специјалису за Генералштаб

06.11.2025. 10:53 10:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
скупштина
Фото: Дневник/ И. Радоичић

Посланици Скупштине Србије наставили су данас рад расправом о амандманима на измене Закона о јединственом бирачком списку и о лекс специјалису за зграду Генералштаба у Београду.

На почетку седнице посланици постављају питања представницима Владе као и сваког уторка и четвртка, када је седница у току.

Они ће потом прећи на расправу о амандманима, пошто су јуче завршили обједињену расправу о свих осам тачака дневног реда, међу којима су измене Закона о јединственом бирачком списку и о Предлогу закона о посебним поступцима ради реализације пројекта ревитализације и развоја локације у Београду између улица Кнеза Милоша, Масарикове, Бирчанинове и Ресавске.

Председница Скупштине Србије Ана Брнабић закључила је јуче заједничку обједињену расправу о првих осам тачака.

Реч је о лекс специјалису о згради Генералштаба Војске Србије, а предлог закона је поднело 110 народних посланика.

скупштина
Фото: Дневник

Скупштина Србије је јуче на дневни ред, на предлог Одбора за културу и информисање, по хитном поступку на уврстила предлог листе кандидата за избор чланова Савета РЕМ-а и о њој ће се расправљати пошто се заврши расправа о амандманима на првих осам тачака дневног реда.

"Седница почела у уторак"

Поред Предлога закона о јединственом бирачком списку и лекс специјалису, на дневном реду су и предлози закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, о изменама и допунама Закона о радном времену у друмско превозу и тахографима, о стављању на тржиште дрвета и дрвних производа.

Пред посланицима је и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Свете Луције о укидању виза за носиоце обичних пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Републике Бенин о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и сервисних пасоша и Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области безбедности и јавног реда између Владе Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје.

Друга седница редовног јесењег заседања Народне скупштине почела је у уторак.

Скупштински Одбор за просторно планирање прихватио је лекс специјалис о Генералштабу.

скупштина
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
