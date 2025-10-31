overcast clouds
СРБИ СА КОСОВА НАСТАВИЛИ ЈУТРОС ШЕТЊУ КА НОВОМ САДУ Дирљива слика из Краљева- Придружили им се и мештани!

31.10.2025. 10:15 10:24
Дневник
Дневник
застава
Фото: Скриншот Пинк

Пешаци са КиМ који иду ка Новом Саду наставили су јутрос свој пут из Краљева, а прикључили су им се и мештани околних места, међу којима и једна госпођа која је желела да носи српску тробојку и пружи им на овај начин додатну подршку и подстрек.

Група бројчано расте из дана у дан, прати их лепо време, а план је да вечерас стигну до Прељине.

Подсетимо, 60 Срба је у среду кренуло из Руднице на пут дуг 315 километара, а међу пешацима су Срби из централног Косова и Метохије - Грачанице, Косова Поља, Бадовца, Лапљег села, Добротина, Гуштерице, као и из Косовског Поморавља укључујући Горње Кусце, Стражу, Ранилуг, Партеш, као и из Штрпца и са севера Косова и Метохије - Лепосавића, Косовске Митровице, Звечана и Зибиног Потока.
 

Краљево косово и метохија
Дневник
Дневник
