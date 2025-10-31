ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ОБРАТИО СЕ УЖИВО! Вучић: Сутрашњи дан прође мирно, са више тишине и мање буке; Да искажемо поштовање према жртвама и њиховим породицама
Председник републике Србије се обраћа грађанима Србије поводом најактуелнијих догађаја.
- Драги грађани Србије, пре годину дана наша земља је доживела ужасну трагедију. 16 живота је изгубљено услед пада надстрешнице у Новом Саду. Сара, Валентина, Ђорђе, Милица, Немања, Анђела, Милош, Стефан, Сања Горанка, Вукашин, Милева, Ђуро, Васко, Ања, Вукашин. Свако од њих, један живот. Свако од њих, члан породице, заједнице, нашег друштва и наше државе, која је од тада узбуркана и уздрмана. 16 невиних душа, које ништа згрешиле нису. Не слутећи шта ће се тог дана у петак догодити, живећи своје животе - навео је Вучић.
"Сутра, 1. новембра отићи ћу у цркву да се помолим богу, да запалим свећу за сваког од погинулих у паду надстрешнице. Зарад жртава и њихових породица, молим вас да покажемо поштовање према њима. Могу да разумем љутњу, нарочито породица жртава Искрено се надам да ће на та питања ускоро бити дати одговори”, истакао је председник Вучић.
”Знам да су неки од вас љути што кривци нису кажњени. То је и за мене разочаравајуће иако су такви процеси компликовани и трају дуго и у другим земљама. Могу да разумем љутњу породица. Искрено се надам да ће на та питања ускоро бити дат одговор. Важно ми је како да спречимо да се тако ужасне ствари поново догоде или да бар сведемо шансу за то на најмању могућу. Посао државе је да штити своје грађане. Моја истинска жеља је да сутрашњи дан прође мирно, са више тишине и мање буке. Истинска првда мора да буде задовољена за животе који су изгубљени тог дана”, истакао је председник Вучић.
- Годину дана после тог ужасног дана многи од нас правили су велике грешке, укључујући и мене. Показало је велики бес. Спроводили су насиље над туђом имовином. У неким тренуцима сам и сам рекао неке ствари које ми је жао што сам изговорио, како студентима, демонстрантима и другим људима. Извињавам се због тога. Свој сам највећи критичар - рекао је Вучић.
- Желим да се сутра свако од нас осврне на ствари које је рекао или урадио. Знам да ја хоћу - навео је председник Србије.
- Моја истинска жеља је да сутрашњи дан прође мирно, с поштовањем. Истинска правда мора да буде задовољена, али не на улицама.
- Истина која је поткрепљена доказима, то је она коју би сви требало да буду вољни да прихвате. Сутра не треба да буде дан који ће да нас раздире, већ да нас уједини у тузи. После сутрашњег дана, хајде да покушамо још једном са дијалогом у друштву. Они који желе да протестују могу то и да наставе, али са више поштовања према својим сународницима неистомишљеницима. Још једном позивам оне који протестују да учествују у дебатама, не кроз ултиматуме, већ као део разговора.
- Ствари које смо узимали здраво за готово се урушавају у данашњем свету. Догађају се тектонске промене. И ми на све то морамо да пружимо најбољи одговор, заједно и уједињено. Упркос свему, Србија ће опстати, у то не сумњам, али да ли ће напредовати - то зависи од свих нас. Имаћемо мање енергије коју ћемо да употребимо за раст наше земље.
- Још једном бих упутио искрено саучешће породицама погинулих. Њиховим породицама желим да нађу утеху на сваки начин на који могу иако знам да никада неће бити ни довољно снаге ни праве утехе. Чуваћемо све те душе и сва та вољена имена у нашим срцима. Бог да им душу прости и подари царство небеско. Живела Србија - рекао је Вучић.