31.10.2025.
РУСИЈА ЗАПРЕТИЛА „Јапан игра опасну игру са Американцима на нашем прагу“

31.10.2025. 16:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Војници
МОСKВА: Русија је уложила снажан протест јапанској амбасади у Москви због војних вежби под називом "Заједничка вежба 2025" које су одржале снаге Јапана заједно са америчким маринцима у близини руске границе, саопштило је данас Министарство спољних послова Русије.

У саопштењу се наводи да провокативна војна активност Јапана у близини граница Русије на Далеком истоку представља безбедносну претњу, пренео је Тасс.

Истиче се да Русија задржава право да предузме мере као одговор на распоређивање ракетног система средњег домета "тифон" током јапанско-америчких вежби.

Вести Свет
