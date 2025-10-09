„СТОЈИМ УЗ СВОЈ НАРОД НА КИМ“ Вучић истакао да ће разговарати са Ердоганом о наоружавању Приштине „ПОЗИВАМ СРБЕ ДА ИЗАЂУ НА ИЗБОРЕ“
Председник Србије Александар Вучић у ванредном обраћању јавности огласио се и о наоружавању Приштине и предстојећим изборима на Косову и Метохији.
Он је нагласио да ће увек штитити интересе српског народа и наставити дијалог са међународним партнерима.
„Јуче сам реаговао на додатно наоружавање Албанаца на КиМ од стране Турске. Ово није новост и траје већ дуже време. Видим различите глупе наслове у домаћој штампи, јер постоје они који мрзе своју земљу. Увек ћу бити добар домаћин Ердогану. Мој посао је да градим добре односе, али када видим да је мој народ угрожен, станем на страну свог народа и борим се за његове интересе“, оценио је Вучић.
Додао је да ће сасвим сигурно разговарати са Ердоганом.
„Пре више од годину дана, њихово представништво при УН било је место једног од наших успешних билатералних састанака. Замолио сам их да прекину са наоружавањем Приштине, објаснио сам им ситуацију и указао на Резолуцију 1244 и друге акте. Такође смо о томе разговарали и са Американцима, који су објаснили да су донели одлуку о слању џавелина“, навео је Вучић.
О изборима на КиМ
Нагласио је да су у недељу избори на КиМ, и да српска држава позива све Србе да изађу на гласање и подрже Српску листу.
„То је одговорна листа која заступа интересе српског народа и којој не наређује Курти, већ заступа свој народ. Од доласка Куртија на власт у фебруару 2021, на КиМ имамо 702 непроцесуирана напада на Србе и Српску православну цркву, од чега 37 на српску децу. Ухапшено је 157 Срба без основа закона или подизаних оптужница, 6 је упукано, укључујући и једно дете“, рекао је председник Србије.
Навео је да је забележено је 205 случајева полицијске силе над мирним српским цивилима, да је редовно коришћена наоружана полиција, забрањиван је динар, насилно укидане српске институције, нарушаване заштићене зоне око СПЦ и вршено економско гушење српских предузећа.
„Све ово укључује и насилно исељавање Срба и вештачку промену етничке структуре“, оценио је Вучић.