СВЕ МАСКЕ СУ ПАЛЕ Вучевић: Лажни револуционари лажних политичара, покушавају по сваки цену да изазову грађански рат НЕЋЕ ИМ ПРОЋИ, ОДГОВАРАЋЕ СВИ КОЈИ КРШЕ ЗАКОН
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић истакао је да су блокадери који су синоћ палили и уништавали све пред собом у Ваљеву показали да је то слика и прилика њиховог политичког програма.
-Спали, уништи, пребиј и крвавим путем покушај да дођеш на власт! То није програм, то је патолошка мржња према СНС и Александру Вучићу јер ствари називамо правим именом и разоткривамо њихове крваве планове - изјавио је Вучевић.
Јасно је, како је рекао Вучевић, да газда блокадера Драган Ђилас тражи пречицу за ново пустошење државног и општинских буџета и крађу народних пара, потпомогнут антисрпским тајкунским медијима и лажним налозима на друштвененим мрежама са којим се константно шире лажи, страх и хаос.
-Лажни револуционари лажних политичара, покушавају по сваки цену да изазову грађански рат. Неће им успети, као што им није успео ниједан покушај изазивања обојене револуције. Све маске су пале! Људи све виде! Грађани Србије имају вредне руке, а не крваве руке којима машу ови блокадери фашисти! Србија је држава реда и закона, а не полигон за дивљање и иживљавање лажних револуционара! Неће бити грађанског рата! Неће сломити и уништити Србију! Одговараће сви који крше закон! Победиће Србија и ово зло -поручио је Вучевић.