"СВИ ЈУНАЦИ НИКОМ ПОНИКОШЕ И У ЦРНУ ЗЕМЉУ ПОГЛЕДАШЕ" Вучевић: Блокадери тражили су дијалог, а сад панично беже НЕМАЈУ НИ "П" ОД ПРОГРАМА ЗА СРБИЈУ

-"Сви јунаци ником поникоше и у црну земљу погледаше” И би баш тако - панична реакција студената блокадера који су експресно одбили позив председника Вучића на дијалог пред свим камерама. Чему таква фрка? Па зар нису и сами тражили дијалог, жалили се како га нема, тужакали Србију неким европским комесарима? А сад општа бежанија од дијалога. Питање је о чему би они уопште могли да причају, а пред камерама би морали да погледају у очи и председнику, народу, и да објасне зашто су нам девет месеци блокирали живот, школе, факултете, градове претворили у полигоне за дивљање хулиганских хорди? Зашто су нормалан живот претворили у мржњу, насиље, паљење, уништавање … ? А председник Вучић им је чак џентлменски предложио да не одговарају на та, за њих, тешка питања, да се више не копају ровори, већ да се разговара о плановима и визијама за даљи развој земље, како повећати плате и пензије, сачувати националне интересе, како позиционирати Србију у геополитичким поделама. Томе се очигледно нису надали. Зато неће дијалог. Неће јер немају ни “п” од програма за Србију. Једино имају план за удари, запали, блокирај. Бар смо неке ствари истерали на чистац! - написао је Вучевић на друштвеној мрежи X.