УРАДИЛИ СУ СВЕ НАЈГОРЕ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДЕСИ ЈЕДНОЈ ДРЖАВИ И НАРОДУ! Лидер СНС Вучевић о терору блокадера: Тако би изгледала Србија под њима - пуни су мржње и околности, као хијене!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић на конференцији за штампу је навео да су грађани синоћ могли да виде огољено лице насиља и терора, уништавање, узурпација, све најгоре што може да се деси једној држави и народу.
-Неко је дао себи за право да врши најгори вид насиља, да се линчују људи, спаљују објекти. Како данас изгледају просторије СНС-а пре свега у Новом Саду тако би изгледала Србија под блокадерима. Жиг на лицу и души Србије кад би се дочепали власти. Донели смо синоћ тешку одлуку да немамо пријатеље и страначке колеге у својим просторијама. Видели сте како су се понашали. Никог јуче није било, чак ни полиције, а они су пуни мржње и охолости као хијене и кукавице уништавали имовину. Никакав разлог, дакле, нису били они који бране своје просторије. Они су спровели свој крвави пир. Кренули су од просторије до просторије, па се враћали поново да их докрајче. На крају су напали и полицију, која у Новом Саду није дуго реаговала. У Београду је полиција правовремено реаговала - навео је Вучевић.
"Насиље у Новом Саду подсећа на усташко паљење куће Вучића"
Вучевић се захвалио свима који су синоћ пружили подршку.
-Хвала свима на подршци и порукама, на нервирању. Вучић је рекао да га је то подсетило на сцене када су куће Вучића спаљене у Другом светском рату. Желели су да униште све и свакога. То потврђује да су дан раније тамо хтели да нас поубијају. Нестварно је како тајкунски медији бране и објашњавају то што се дешавало. Те сцене ће ућу у анале људске глупости. Треба бити екстремно неинтелигентан да кажете да неко мирно стоји и уништава просторије. Оно што не могу да униште је идеја, идеологија, људи, дух. Много нове снаге ће нам се придружити. Као феникс дух се издигне и настави дање. Увек је држава успевала да се дигне и обнови. Сачуваћемо отаџбину и бранити је. Очекујем одговорност оних који су вршили насиље. Грађанима Србије порука да ћемо сачувати Србију, неће је рушити и палити, она је светиња и мајка. Дух не можете да уништите, то је питање људи, осећања и размишљања поручио је Вучевић.
Вучевић је на питање новинара прокоментарисао и крах државних универзитета истичући да се изгубљена година не може надокнадити.
-Мислим да су униврзитети доживели потпуни крах, потрошени као бачени папир. Годину дана које нико неће вратити тим људима. Рупа у знању ће се сутра осетити у њиховом професионалниом раду. Замислите генерацију на Медицинском факултету, две године короне, па годину блокадерства, више од пола студирања у ненормалном стању. То оставља последице. Забринут сам због свега тога. Испадање Новосадског универзитета са Шангајске листе је катастрофа. Мислим да ћемо тек осетити последице и потпуни девастацију државних универзитета - рекао је Вучевић.