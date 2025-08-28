(УЖИВО) „ПЕНЗИЈЕ ОД 1. ДЕЦЕМБРА ВЕЋЕ И ЗА 12%" Председник Србије се обраћа јавности: СРБИЈА СЕ СМИРУЈЕ. ДИЈАЛОГ ВАЖНИЈИ ОД СУКОБА
Председник Србије, Александар Вучић, гостује на ТВ Пинк и говори је о новим државним мерама које имају за циљ повећање куповне моћи и побољшање животног стандарда грађана. Он је навео да ће од 1. децембра пензије бити веће за 12 одсто. Говори и о проблему насиља и блокада.
Он је истакао значај дијалога и предстојеће разговоре са кинеским председником Си Ђинпингом.
– Србија се смирује, људи постепено схватају да је решавање проблема кроз разговор пут ка напретку. Све мање људи учествује у протестима јер се суочавају с реалношћу. Наш задатак је да увек понудимо дијалог, чак и онима који прибегавају насиљу – рекао је Вучић.
Председник Вучић је рекао да ће у Новом Саду „све бити у реду“ и додао да блокадери „нису разумели да је политика нешто друго од математике и годишњих одмора“.
Он је нагласио да су уништавали просторије, али да је важно „пружити руку“ и да „ту не сме да буде никаквог избора“.
Вучић је истакао да увек полази од себе и свог искуства.
„Колико сам се променио и колико сам лично мање толерантан због свега кроз шта су ми прошла деца и породица.На крају крајева, ја сам обичан човек. Имам емоције и оно кроз шта сам прошао последњих девет месеци, и моја деца, то мало као за десет живота прође“, истакао је Вучић.
О РАСТУ ПЕНЗИЈА Велика вест за најстарије суграђане
Председник Србије Александар Вучић објавио је значајно повећање пензија:
„Имамо велику вест за пензионере. Од 1. децембра најавио сам да ће пензије расти од 7 до 8 одсто. Ако је неко имао 40.000 динара, биће 43.200. Међутим, пензије ће можда порасти чак и 12 одсто“, рекао је Вучић.
Он је додао да се Србија брзо приближава циљу који је најављен до 2027. године – просечној пензији од 650 евра:
„То значи да ће, на пример, пензија од 50.000 динара сада износити 56.000 динара. Трудићемо се да то исплатимо пре православног Божића. Раст од 12 одсто нигде није виђен, и враћамо све оно што су пензионери дали, показали стрпљење. Дакле, просечна пензија биће око 480–490 евра“, истакао је Вучић.
Нагласио је а његова рука остаје пружена за дијалог, за телевизијску дебату „са њих троје, четворо.“
Додао је да су се суочавали „са људима без лица који су се крили иза масе и покрета који је за један део људи представљао наду у промене“.
О Јунајтед медији и Н1 и Новој С
О дешавањима у Јунајтед медији и Јунајтед групи, Вучић је рекао да је важно „знати о чему се ради“. Он је навео да су продали Total TV, Net TV и SBB, а да је господин Шолак за то добио „око милијарду и шест стотина милиона евра“.
„Милијарду и шест стотина милиона евра је ставио у своје џепове. Није он то зарадио својим знањем, већ корумпирањем људи у Телекому Србије, када је 2000-их незаконито постављао каблове користећи државну мрежу. Видите, гледа чуда — милијарду и шест стотина милиона углавном на пљачки зарађеног новца“, рекао је Вучић
О твиту уредника Нове С
На питање о скандалозном твиту уредника Нове С Слободана Герогијева на друштвеној платформи X, у којем је твитовао да би „рушење United медија било равно паду четири надстрешнице“, Вучић је одговорио да „све неумесно што је рекао говори о непоштовању жртава, али то није за нас нека велика новост.“
Он је додао да такво понашање представља „коришћење паганских обичаја да по 16 минута заузимају путеве.“
Нагласио је да они „тврде да су поштени, а ја сам лопов, криминалац који нисам ни један евро добио од тога“. Он је објаснио да су, када је KKR продавао своје уделе, „тражили инвеститора и позвали BC Partners, који им је дао три, четири, пет милијарди. И све су то стављали у своје џепове, не у моје“.
Вучић је додао да су сада унутар групе настали спорови.
„Свађају се око пара, једни друге туже, јер Шолаку никад није доста новца“. Чуо сам се или видео сам неким. Па да, ја сам се видео у Давосу два пута и сваки пут јавно, сликао се и објавио то и говорио о томе. Са овим Никосом, који је био неки шеф BC Partnersа, јер то је мој посао, моја обавеза, не због медија и не због инвестиције у Србију како су најављивали“, рекао је Вучић .
Вучић је нагласио да је о неким људима говорио „много теже ствари, и јавно, и на сваком сусрету“. Он је навео да је, када је први пут срео Никоса, у лице му рекао да мисли да је Драган Шолак, његов партнер, међународни криминалац, перач пара, криминалац без премца, да је веома, веома лош човек“.
Вучић је нагласио да је од почетка „предочавао најгоре ствари тим људима, сваки пут кад бих их видео“.
„Да сам желео да их угасим, то би се десило. Сећате ли се страшних лажи о звучном топу када су схватили да им је пропао 15. март? И баш их је било брига, обмањивали су јавност. Никада се нису извинили ни за лажи о повређеном дечаку. Хтели су да заподену крвави пир у Србији и умало да платимо цену. Грађани Србије су били довољно зрели и озбиљни и нису тако нешто дозволили. То је кључна и важна порука“, рекао је.
О новим мерама и погодностима за грађане
Председник Србије Александар Вучић коментарисао је најаву нових мера и ситуацију у вези са ценама у трговинским ланцима:
„Само да видите шта су сада смислили након најаве нових мера. Кажем им: повећајте цену од 14 до 20 одсто, вратићемо вам кроз рабате, да би цена могла да остане иста, а да они буду у складу са подзаконским актима које смо ми донели. Ми смо им дозвољили онолико колико смо могли – 20 одсто марже и 10 одсто ‘off’ рабата, дозвољено је и 3 одсто за логистичке трошкове, а они сада хоће да повећавају логистику на 10 одсто и слично. Све се трикове користе. Па онда кажу добavljaчима: ‘Скинућемо вас с полице ако не повећате цену сада’, а ми да вам враћамо кроз рабате јер морамо да зарађујемо исто или слично колико смо раније зарађивали. Променићемо Уредбу већ за три дана и рећи ћемо да тај асортиман који је био пре седам дана, пре доношења прве уредбе, мора да буде на полици. Ја молим људе, посебно из три највећа странка, да не покушавају да победе државу и да не мисле да су много паметнији, а ми глупи. Ми знамо да су они паметнији“, рекао је Вучић.
Он је нагласио да је приоритет владе борба за интересе грађана.
„Желимо да се боримо за грађане ове земље, који заслужују да плаћају ниже цене него што им неко наплаћује. У реду је да зарадите – ако је ваша профитна маржа 200 или 300 милиона евра годишње, али немојте да претерате да то мора да буде 600 милиона. Јер онда нема смисла, морамо да погледамо себе у огледало и питамо шта смо радили да заштитимо интересе наших грађана. Неки су радили тако да је страним ланцима важнији био профит него стандард грађана“, рекао је Вучић
О јавном дугу Србије
Председник Србије Александар Вучић истакао је да је јавни дуг земље на 43,3 одсто БДП-а, што је дупло ниже од просека земаља ЕУ.
„Србија је дупло боља него просек земаља ЕУ. И ја сам поносан на наш рад. Када сам дошао и постао премијер, сви су ме псовали, и морам да признам да је било разлога за то. Жив сам човек и правио сам погрешне одлуке, али тада несправом. Радио сам оно што смо морали да урадимо“, рекао је Вучић.
Он је нагласио да је најтежи период подразумевао мере смањења дела плата у јавном сектору и дела пензија, али да је то омогућило стабилну економску позицију:
„Због тога данас имамо веома ниску стопу јавног дуга. Због тога можемо да радимо и да правимо велике пројекте, можемо да маштамо и да те пројекте остварујемо.“
О инвестиционим пројектима и развоју саобраћајне инфраструктуре
Председник Србије Александар Вучић представио је текуће и планиране инвестиционе пројекте у саобраћајној инфраструктури.
„Највећи део људи већ ради на деоници од Сомбора до Бачког Бrega. То је огроман пројекат за Западни Бачки округ. Истовремено радимо део пута ка Врбасу како би Врбашани лакше имали излаз, као и путеве ка Новом Бечеју и Кикинди. Радови на Зрењанину, од Пупиновог моста ка Зрењанину, иду брже од предвиђеног. Људи можда не знају, али стварни радови су већ почели и вероватно ће бити завршени пре рока“, истакао је Вучић.
Он је додао да се радови на Фрушкогорском коридору одвијају изванредно и да ће деоница од Слепчевића до Бадовинаца бити готова за пет-шест месеци, што ће олакшати приступљивост њива са обе стране пута.
„Такође радимо на обилазници око Крагујевца, 22,5 километара, и завршавамо значајне деонице на ауто-путу ‘Милош Велики’. До сада смо изградили 628,7 километара ауто-путева, док је пре 2012. године било 596 километара“, рекао је Вучић.
Председник је најавио и модернизацију железничких пруга:
„Реконструисали смо пругу Ресник–Ваљево, а у плану је наставак према Косјерићу, Пожеги, Ужицу, Прибоју и Врбници, до границе са Црном Гором. Такође радимо на прузи Београд–Ниш, а деоница Стаљач–Ниш биће завршена у три фазе, омогућавајући путовање до Ниша за мање од два сата.“
На питање о будућности Србије након његовог мандата, Вучић је рекао:
„Погрешно је размишљање да је Србија један човек. На овоме је радио тим људи – Мали, Весић и други. Ја сам политички ‘булдожер’ који је гурао пројекте. Говорили су ми да сам диктатор, а ја сам поносан што сам издржао све нападе и заједно са мојим тимом постигао велике резултате.“