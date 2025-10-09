(УЖИВО) ВАНРЕДНО ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ Вучић: Увођење санкција НИС-у вишеструко лоша вест ИПАК, СКЛАДИШТА СУ ПУНА, С ГОРИВОМ СМО МИРНИ ДО НОВЕ ГОДИНЕ
Председник Србијe Александар Вучић ванредно са обраћа нацији из Председништва.
"Лоша вест за Србију стигла је јутрос. Уведене су санкције НИС-у. То су изузетно лоше звести за нашу земљу у економском и социјалном смислу. Ово није усмерено према појединцу, већ на сваког грађанина Србије", поручио је Вучић.
Како је рекао, морамо да будемо уједињени и да заједнички проналазимо најбоља решења.
"НИС је приватизован 2008. године — неки су тада донели одлуку да је потребан готов новац и одрекли се нечега што је био значајан национални ресурс, а то је управо НИС. У међувремену смо добили поузданог руског партнера који је свој посао обављао одговорно и професионално. Својеvремено, док је држава била сиромашнија, НИС је пунио буџет са око 15 одсто, а сада са око 9 одсто, јер је Србија ојачала, па је удео прихода од НИС-а у укупном буџету мањи", рекао је Вучић.
"Не пристајемо на модел одузимања капитала"
Додао је да Србија као земља која поштује владавину права и никада се није хвалила отимачином, не може са радошћу да пристаје на моделе који подразумевају одузимање капитала или имовине других.
"То је наша одлука и наш принцип. Разговарали смо и наставићемо разговоре са америчким партнерима, као и са руским представницима — имао сам разговор и са руским амбасадором", оценио је председник Србије.
Он каже да су сва складишта препуњена, и да је обезбеђено све што је било потребно да се обезбеди.
"Ипак, упркос свим напорима, суочићемо се са бројним проблемима. Чланови Одбора директора НИС-а затражили су ванредну седницу Скупштине акционара како би добили извештај руске стране – шта је то што можемо да очекујемо у наредном периоду", рекао је Вучић.
"Државне залихе су потпуно пуне"
Хрвати су, како је рекао, најавили и прекинули доток нафте. Рафинерија без додатног прилива сирове нафте може да ради до 1. новембра, а након тога – изузетно тешко. То ће, потом, почети да ствара проблеме и у снабдевању дериватима.
"У резервама имамо довољно – наше државне залихе су потпуно пуне", рекао је Вучић.
Како је рекао, имамо 342 хиљаде тона дизела, преко 66 хиљада тона бензина. Што се тиче мазута, у ЕПС-у га има довољно за целу годину, а у топланама има на неким местима довољно, на неким мање, али биће обезбеђене довољне количине мазута.
"Што се горива тиче, до Нове године нема никаквих проблема – то гарантујемо. Што се тиче деривата, дизела, бензина и безоловног горива, имамо довољно у резервама. Сва наша складишта су потпуно препуњена. Авионски превоз смо такође успели да решимо – ниједан авион није хтео да сипа нафтне деривате НИС-а, али смо обезбедили све потребно. Мазута имамо у резерви за најмање 120 дана, што значи да ниједан литар неће недостајати. Ово показује да смо се одговорно понашали и пунили све резерве. Нисмо увек повећавали плате и пензије само да бисмо испунили државне резерве. Резерве су подељене на обавезне, робне, НИС-ове и комерцијалне", рекао је председник Србије.