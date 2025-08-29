ВАЖАН САСТАНАК ВУЧИЋА У КИНИ: Председник Србије са Путином, помоћник руског председника ЗВАНИЧНО ПОТВРДИО
29.08.2025. 17:17 17:21
Коментари (0)
Александар Вучић и Владимир Путин састаће се у Кини на самиту поводом 80 година од завршетка Другог светског рата.
Председник Србије Александар Вучић и председник Руске Федерације Владимир Путин састаће се наредне недеље у Народној Републици Кини, саопштио је новинарима помоћник руског председника Јуриш Ушаков, преноси "РИА Новости".
Путин ће у Кини боративи од 31. августа до 3. септембра боравити у Кини и биће присутан на церемонији поводом 80 година од завршетка Другог светског рата.