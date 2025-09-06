(ВИДЕО) БЛОКАДЕРИ ИЗА СЕБЕ ОСТАВИЛИ ХАОС Погледајте како изгледа зграда Ректората у Новом Саду ЦРНЕ КЕСЕ, КАРТОНСКЕ КУТИЈЕ, ОДЕЋА
06.09.2025. 11:12 11:22
Коментари (0)
Блокадери који месецима онемогућавају нормалан живот у Србији, успели су да до непрепознатљивости унаказе и зграду чувеног Ректората у Новом Саду.
Погледајте шта су у том објекту, који је својевремено изабран за један од најлепших те врсте, урадили они који не престају да уништавају сопствену земљу, којима запоседају многе образовне и културне објекте широм Србије и од њих направе хаос.
Погледајте на шта сада личи Ректорат, нагомилана одећа, црне кесе, душеци, картонске кутије...