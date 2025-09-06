clear sky
(ВИДЕО) БЛОКАДЕРИ ИЗА СЕБЕ ОСТАВИЛИ ХАОС Погледајте како изгледа зграда Ректората у Новом Саду ЦРНЕ КЕСЕ, КАРТОНСКЕ КУТИЈЕ, ОДЕЋА

06.09.2025. 11:12 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
комбо
Фото: Принтскрин Инстаграм Дневник

Блокадери који месецима онемогућавају нормалан живот у Србији, успели су да до непрепознатљивости унаказе и зграду чувеног Ректората у Новом Саду.

Погледајте шта су у том објекту, који је својевремено изабран за један од најлепших те врсте, урадили они који не престају да уништавају сопствену земљу, којима запоседају многе образовне и културне објекте широм Србије и од њих направе хаос.

Погледајте на шта сада личи Ректорат, нагомилана одећа, црне кесе, душеци, картонске кутије...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

