(ВИДЕО) "ПРЕД ФАКУЛТЕТОМ ЈЕ НАЈМАЊЕ СТУДЕНАТА, ВЕЋИНОМ СУ АКТИВИСТИ И ЧЛАНОВИ ЗБОРОВА" Градоначелник Мићин оштро осудио насиље у Новом Саду и апеловао на организаторе да се суздрже од напада на полицију

27.08.2025. 22:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Zarko Micin
Фото: Instagram zarkomicin

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин огласио се поводом насиља које блокадери спроводе испред Филозофског факултета у Новом Саду и апеловао на организаторе протеста да се уздрже од напада на високошколску установу и напада на полицију.

-Насилни покушај уласка блокадера на Филозофски факултет и физички напад на полицију пред Филозофским факултетом представља кључни доказ насилне природе и корена обојене револуције која 10 месеци покушава да Србију гурне у грађански рат.

Посебно забрињава чињеница да је опсада факултета организована да се из ње избаци легално изабрани декан и чланови управе који покушавају да организују и припреме испитни рок, због чега је факултет и основан, под маском борбе студентска права.

Пред зградом је најмање студената. Већином су у питању функционери политичких странака, активисти и чланови зборова, који покушавају насилним путем да из зграде истерају декана и управу факултета.

Апелујем на организаторе протеста да се уздрже од насиља и напада на високошколску установу и напада на полицију. Факултет није место за насилне акције. Мир и дијалог немају алтернативу- поручио је Мићин путем Инстаграма.

жарко мићин филозофски факултет нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
