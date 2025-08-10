(ВИДЕО) "ЗА ЊИХ ЈЕ ТО ПАРЧЕ КРПЕ, ЗА НАС ЈЕ СВЕТИЊА" Министарка Месаровић учествовала у фарбању српске тробојке, ево која је њена кључна порука
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић учествује у помагању суграђанима да се на Лиману врате српске заставе на фасаде, које су блокадери током јучерашњег дана префарбали.
-Не знам колико сам била вешта у овоме, али поносно враћам српску заставу тамо где јој је место. Српска Атина, Нови Сад, Војводина, наша Србија одувек су се поносили српском заставом, то је за нас нешто свето. И не знам како да назовем оне људе који префарбавају српску тробојку, осим да их назовемо антисрпским насилницима, онима који хоће да дестабилизују Војводину, којима је то само парче крпе. За нас је то светиња, понос, за нас је светиња и српска православна црква, која ће бити изграђена недалеко одавде, изграђена тамо где је страдао народ- рекла је Месаровић и додала да са својим саборцима и драгим Новосађанима враћа заставу тамо где јој је место.
Министарка је нагласила и да ће увек бити уз све грађане који заставу чувају у срцу као светињу.
-Уверена сам да ћемо следећи политику нашег председника Александра Вучића успети да се изборимо да наша Србија победи све згубидане, србомрсце, који не желе ништа добро. Уверена сам да ћемо вођени и председником СНС Милошем Вучевићем победити све то. Одавде им јасно поручујемо да не дамо Србију- закључила је.