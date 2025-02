(ВИДЕО) "За промоцију диверзитета, једнакости и инклузије МИЛИОН И ПО ДОЛАРА" Објављен први пример српске НВО којој је ТРАМП УКИНУО ПАРЕ

Један од великих пројеката који више неће примати америчко финансирање је и, како пише Блиц, онај ЛГБТ групе "Изађи" у Србији.

Председник Комитета за спољне послове Представничког дома, Брајан Маст, открио је неке федералне издатке које је Стејт департмент одобрио под бившим председником Џоом Бајденом.

Програми Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), чији је циљ ширење једнакости и инклузије у иностранству, сада су ефективно обустављени под Трамповом наредбом о замрзавању стране помоћи.

Портпаролка Беле куће Керолајн Левит навела је данас да су бизнисмен Илон Маск и други почели да откривају злоупотребу УСАИД система (Америчке агенције за међународни развој) у протеклих неколико година.

Као четири "сулуда трошка" УСАИД она је навела:

1,5 милиона долара за унапређење ДЕИ (програм разноврсности, једнакости и инклузије) на раднима местима у Србији



70 хиљада долара за продукцију ДЕИ мјузикла у Ирској



47 хиљада долара за трансродну оперу у Колумбији



32 хиљаде долара за трансродни стрип у Перуу



Не знам за вас, али као амерички порески обвезник не желим да се моји долари троше на ове глупости, а знам да то исто не жели ни амерички народ. Управо зато је председник Трамп овластио Илона Маска да спроведе истрагу, да се избаци превара, расипање и злоупотреба из наше савезне владе - истакла је Левит.



Српска ЛГБТ група остала без америчих долара



Један од великих пројеката који више неће примати америчко финансирање је онај ЛГБТ групе "Изађи" у Србији.



Ова непрофитна организација добила је 1,5 милиона долара од Бајденове администрације за "промоцију диверзитета, једнакости и инклузије на радним местима и у пословним заједницама Србије, путем промовисања економског оснаживања и прилика за ЛГБТQИ+ особе у Србији".

Према датом гранту, српска организација "ће промовисати околину која повећава потенцијал за запошљавање ЛГБТQИ+ особа, проширује прилике за ЛГБТQИ+ предузетнике и смањује дискриминацију на радном месту."

Међутим, Трампово замрзавање стране помоћи прекинуло је доток новца за групу "Изађи", која је требало да буде финансирана до краја 2025. године.

Пројекти попут овог и други који промовишу ДЕИ, као што је грант од 70.000 долара једној групи у Ирској за продукцију ДЕИ мјузикла 2022. године, сада ће бити прекинути захваљујући Трампу и његовом државном секретару Марку Рубију, каже Маст.