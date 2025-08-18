"НАВОДНА СМРТ 16-ГОДИШЊАКА НАЈЈЕЗИВИЈА ЛАЖ" Министар Лончар поручио да ће одговарати сви који шире лажне вести
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да се настављају најјезивије лажи и измишљотине о пацијентима који су наводно повређени на протестима са циљем, како је истакао, ширења дезинформација, панике и страха и апеловао на грађане да верују надлежним органима и да се њима обрате за све информације.
Лончар је подсетио да је, поводом медијских написа о малолетним пацијентима, пре свега о тинејџеру од 16 година, који је наводно преминуо, пре неколико дана изнео чињенице и нагласио да се тај догађај није десио, као и да је тада замолио да се не износе неистине, које ником не могу донети добро.
''Мислили смо да је то људима довољно да би знали шта је истина. Међутим, на томе се није зауставило и ми смо у претходном периоду, посебно у претходних недељу дана, изложени најјезивијим нападима и лажима које људски ум може да смисли'', рекао је Лончар на конференцији за медије у Клиничком центру Србије.
Он је навео да је прича о 16-огодишњем младићу најмонструознија лаж и позвао грађане да се, ако имају било какву дилему, обрате државним органима, од којих ће добити све информације.
Кривичне пријаве против оних који се служе ширењем панике
Лончар је изјавио да су поднете и да ће бити поднете кривичне пријаве против свих који се буду служили ширењем панике и изазивањем страха код грађана ширењем дезинфомација о пацијентима који су наводно повређени на протестима.
"Јавио се Дража (Петровић) који зна да једноставно нема аргументе и нема чињенице било шта да каже, али је добио задатак да брани нешто што не може да се брани и покушава да буде духовит. На оваквим стварима он је покушавао да буде духовит, на оваквим измишљеним информацијама, на злоупотреби деце и ширењу панике", рекао је Лончар.
Указао је да нема разлога да се шире дезинформације, паника и страх код људи.
"Желим да замолим грађане да верују надлежним органима јер ми ништа не можемо да сакријемо, посебно такве ствари. Не можемо да сакријемо пацијента, не можемо да сакријемо стање пацијента. То је немогуће и то сви знају'', нагласио је Лончар.
Навео је да су дезинформације ширили људи из Србије и људи ван земље, у Србији опозиција и медијски тајкуни, а из иностранства разне стране службе.
''Очигледно њима ништа није свето, очигледно им је циљ да као инструменти у покушају обојене револуције одраде свој задатак. Ово су сценарији који су већ виђени у земљама где се ово дешавало. Негде је успело, негде није успело. Они се не заустављају, они иду даље'', рекао је Лончар.
Подсетио је да је 28. јуна, како је рекао, муњевито ишла кампања да је студент пребијен од стране власти, да је у тешком, у критичном стању, а да се потом испоставило да није пребијен, нити да има везе са политиком, већ да је пао са терасе.
Министар је такође рекао да је био сличан случај из Ваљева, где је 68-годишњи пацијент имао прелом ребара и повреде плућа, па је кренула прича да га је пребила полиција, а испоставило се да је пао са мердевина, у селу поред Ваљева.
"Ми смо ту, и лекари, и људи који се баве тиме, да служимо грађанима, да помажемо грађанима. Оно што ми радимо и за шта се боримо јесте да се зидају болнице, да се набавља најбоља опрема, да запошљавамо наше најбоље младе, да враћамо наше лекаре, сестре, медицинско особље из иностранства, да се враћају у Србију. И када то иде, када имате никад више изграђених болница, клиничких центара, набављене опреме, запослених људи, датих специјализација, све оно што није било у њихово време, ми добијамо овај одговор", рекао је Лончар.
Додао је да лекари немају избор и да ће наставити да раде свој посао и помажу људима.
"Износићемо истину и само истину", истакао је Лончар.