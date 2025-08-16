МИНИСТАР ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР: У болници у Ваљеву су 4 пунолетна учесника протеста ИЗЛАЗЕ ДАНАС И СУТРА
БЕОГРАД: Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да се у болници у Ваљеву налазе четири учесника протеста од претходних дана, да имају лакше повреде, као и да ће они данас и сутра изаћи из болнице.
Осим тога, рекао је да ће Министарство поднети кривичну пријаву против оних који шире панику, наводи Танјуг.
Он је то рекао новинарима поводом медијских написа да се у ваљевској болници налазе тешко повређени малолетници којима отказују бубрези и који се боре за живот.
"Ту су четири млађе особе - најмлађа Р.Д. је 2000. годиште, И.Д. 1980, Л.П. - 1986 и В.Ђ. 1999 годиште. Они су у ваљевској имају лакше повреде, један део данас иде кући јер нема потребе да буду ту, један део сутра. То је истина и то што се десило и што су реалне чињенице. Они се осећају добро и излазе данас и сутра", рекао је Лончар.
Он је рекао, везано за наводе потпредседника Демократске странке Миодрага Гавриловића и новина Време да је дете од 16 година повређено и да му се боре за живот и да су му бубрези отказали, да то не постоји.
"Не постоји нормалан човек у Србији да не зна да када дете има испод 18 година иде у дечију болницу - у Ваљеву дечије одељење, или у Тиршову и Институт за мајку и дете, а не да се води у прватну болницу. А ми приватне болнице са тим капацитетом немамо", рекао је Лончар.
Како је рекао, против људи који шире панику и непроверене информације Министарство ће поднети кривичну пријаву. Лончар је нагласио да не постоји дете од 16 година које је преминуло у Ваљеву и да грађани не треба да наседају на вести о томе.
"Ми ћемо поднети кривичне пријаве и против оних који су то урадили и против свих који убудуће буду лагали и ширили панику користећи здравствени систем, људске судбине и злоуоптребљавајући децу да изазову нешто што нису могли до сада да би рушили власт државу и да науде Вучићу", рекао је Лончар.
Он је грађанима поручио да не злоупотребљавају децу и здравствена стања.