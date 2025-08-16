scattered clouds
36°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШИРИО ЛАЖНЕ НАВОДЕ ДА ЈЕ ДЕМОНСТРАНТ ИЗ ВАЉЕВА ПРЕМИНУО Ухапшен Мионичанин

16.08.2025. 16:25 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
полиција
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Полиција и Безбедносно-информативна агенција ухапсиле су Слободана М. Пикљу.

Он је оптужен за ширење лажних вести и изазивање панике путем друштвених мрежа.

У сарадњи полиције и Безбедбосно-информативне агенције данас је ухапшен Слободан М. Пикља, јер је путем друштвених мрежа позивао на протест ширећи лажне наводе да је један демонстрант у Ваљеву преминуо, пише Танјуг.

Слободан М. из Мионице ухапшен је због ширења лажних вести и изазивања панике међу грађанима.

По истеку 48 сати задржавања, он ће бити проведен Основном јавном тужилаштву у Мионици.

протести ухапшен лажне вести
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај