ШИРИО ЛАЖНЕ НАВОДЕ ДА ЈЕ ДЕМОНСТРАНТ ИЗ ВАЉЕВА ПРЕМИНУО Ухапшен Мионичанин
16.08.2025. 16:25 16:29
Полиција и Безбедносно-информативна агенција ухапсиле су Слободана М. Пикљу.
Он је оптужен за ширење лажних вести и изазивање панике путем друштвених мрежа.
У сарадњи полиције и Безбедбосно-информативне агенције данас је ухапшен Слободан М. Пикља, јер је путем друштвених мрежа позивао на протест ширећи лажне наводе да је један демонстрант у Ваљеву преминуо, пише Танјуг.
Слободан М. из Мионице ухапшен је због ширења лажних вести и изазивања панике међу грађанима.
По истеку 48 сати задржавања, он ће бити проведен Основном јавном тужилаштву у Мионици.