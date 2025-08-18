ВАЖНО, АКО ПУТУЈЕТЕ У ГРЧКУ...
ПАЖЊА Привремено се затвара обилазница око Солуна САОБРАЋАЈ ЋЕ СЕ НАРЕДНИХ ДАНА ОДВИЈАТИ КРОЗ ЦЕНТАР ГРАДА
18.08.2025. 17:47 17:52
Коментари (0)
Ноћас од 22.15 до ујутру до 5.00 часова биће уведене привремене мере на обилазници око Солуна у правцу истока, према Халкидикију, која ће бити привремено затворена, а сав саобраћај биће преусмераван кроз центар града, изјавила је за Танјуг Ана Николић из туристичке агенције Никана Травел.
"Саобраћајна полиција Солуна у обавештењу је навела и да ће радови на одржавању расвете на западном делу обилазнице бити извођени у уторак и среду, 19. и 20. августа, од 07.00 до 16.00 часова. Саобраћајана полиција ће регулисати саобраћај током извођења радова, са наизменичним делимичним затварањем десне траке у оба смера", рекла је она.
Додала је да полиција препоручује возачима да у овом периоду користе алтернативне правце, кроз центар града.