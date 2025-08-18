СУТРА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ Председава Вучић
Председник Републике Србије Александар Вучић председаваће седницом Савета за националну безбедност у утор у 10 часова у Палати Србија, саопштено је из кабинета председника Републике.
Подсетимо, претходна седница Савета за националну безбедност одржана је 2. августа.
"На седници су биле две тачке дневног реда - ситуација у РС и прогон и малтретирање Срба на КиМ. Веома пажљиво смо радили на закључку после изрицања пресуде Милораду Додику, и могли сте да приметите како се политички припремала та пресуда, уз вршење страшног притиска разних чинилаца, до тога да су странке у Сарајеву претиле да ће изаћи на демонстрације ако не осуде Додика", рекао је тада председник Србије.
Вучић је рекао да је причао са двојицом светских лидера који су га упозорили како би требало да тече понашање Републике Србије.