МИР СТИЖЕ У ГАЗУ? Ал Џазира: Хамас прихватио предлог о прекиду ватре и ослобађању талаца
ГАЗА: Палестинска милитантна група Хамас прихватила је предлог о прекиду ватре и ослобађању талаца, који су јој јуче представили међународни посредници, преноси Ал Џазира, позивајући се на извор Хамаса.
У питању је ревидирана верзија претходног предлога Хамаса, навео је извор.
Раније данас канал Ал Арабија објавио је, позивајући се на добро обавештен извор, да је Хамас доставио свој одговор посредницима, "потврђујући да су Хамас и фракције пристали на нови предлог о прекиду ватре без захтева за било каквим изменама".
Палестински званичник је рекао да су посредници предложили почетно примирје од 60 дана и ослобађање талаца у два наврата. Како наводи саудијски ТВ канал, нови предлог представља компромис између потпуног прекида рата и привременог примирја.
План укључује ослобађање талаца, као и постепено повлачење израелске војске (ИДФ) из Газе. За сада нема званичне потврде са израелске стране, док међународни посредници из Катара и Египта настављају интензивне преговоре како би се постигао коначан договор.