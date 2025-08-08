ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ПРЕДСЕДНИКОМ ЗАМБИЈЕ Захвалност за непризнавање тзв. Косова
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић разговарао је данас телефоном са председником Замбије Хакаиндеом Хичилемом.
"Добар и отворен разговор са председником Хичилемом о глобалним и регионалним питањима, билатералним односима и сарадњи, као и о његовој предстојећој званичној посети Србији. Изразили смо спремност за унапређење трговинске размене, као и развој других видова сарадње у областима одбране, образовања, културе", написао је Вучић на Инстаграм налогу.
Он је захвалио Замбији на принципијелном ставу по питању непризнавања једнострано проглашене независности тзв. "Косова".
"Тема састанка био је и ЕXПО2027. Истакао сам да Србија цени учешће Замбије на овој престижној манифестацији, као и да ћемо учинити све како би се гости представили на најбољи могући начин. Настављамо да градимо мостове пријатељства између наша два народа", закључио је Вучић.