ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ПРЕДСЕДНИКОМ ЗАМБИЈЕ Захвалност за непризнавање тзв. Косова

08.08.2025. 11:07 11:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Instagram/ buducnostsrbijeAV

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић разговарао је данас телефоном са председником Замбије Хакаиндеом Хичилемом.

"Добар и отворен разговор са председником Хичилемом о глобалним и регионалним питањима, билатералним односима и сарадњи, као и о његовој предстојећој званичној посети Србији. Изразили смо спремност за унапређење трговинске размене, као и развој других видова сарадње у областима одбране, образовања, културе", написао је Вучић на Инстаграм налогу.

Он је захвалио Замбији на принципијелном ставу по питању непризнавања једнострано проглашене независности тзв. "Косова". 

"Тема састанка био је и ЕXПО2027. Истакао сам да Србија цени учешће Замбије на овој престижној манифестацији, као и да ћемо учинити све како би се гости представили на најбољи могући начин. Настављамо да градимо мостове пријатељства између наша два народа", закључио је Вучић.

 

Александар Вучић замбија
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
