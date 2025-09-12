(ФОТО) ВУЧИЋ УРУЧИО УГОВОРЕ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА КОЈИ СУ СЕ ВРАТИЛИ У СРБИЈУ: "Спремни смо да издвојимо више новца за повратак наших лекара из иностранства"
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић данас је на свечаности уручио уговоре о раду новој групи здравствених радника који се преко Канцеларије за дијаспору Министарства здравља враћају из иностранства у здравствене установе у Србији.
Вучић је нагласио да је држава спремна да издвоји и додатна средства како би се покушало вратити што већи број наших људи који раде у иностранству.
„И за све ово смо спремни да уложимо још више новца и буде ли потребе и за нови буџет, Златиборе (Лончар) да разговарам са министром финансија. Знате, он (Синиша Мали) је тежак човек, он неће ни да чује никог другог нити било шта друго око пара, па да видимо, такав му посао. Није то само критика, већ и похвала, тако да сам спреман да помогнем по овом питању, да покушамо да и више хиљада наших људи вратимо из иностранства, да дођу да раде овде“, рекао је Вучић.
Он је истакао да је знање и искуство које су ти људи стекли у иностранству за Србију изузетно вредно.
„Јер ће они знати како су радили у најбољим клиникама или нешто слабијим клиникама и у Немачкој и у Аустрији, у Швајцарској, Италији, Француској, Норвешкој, Шведској и другим земљама Европе и света“, нагласио је председник.
На свечаности уручења уговорa присуствовао је и министар здравља Златибор Лончар.
Уговоре је добило 19 здравствених радника, међу којима су др Александра Радовић, др Александар Гаврић, др Тамара Илић, др Ивана Јовановић, Предраг Церовић, Марија Петковић, Слађана Стошић, Милица Војисављевић, Мирзета Хабибовић, Иван Вујовић, Звездана Маринковић, Надица Николић, Сања Матејић, Анђела Момировић, Оливера Марковић, Лука Јовчић, Зорица Јовчић, Јелена Маџаревић и Кристина Стојановић.
Ови здравствени радници вратили су се из Немачке, Шведске, Италије, Француске, Малте, Уједињених Арапских Емирата и Црне Горе.
Преко Канцеларије за сарадњу са дијаспором до сада се у Србију вратило близу 150 здравствених радника, а за повратак је аплицирало више од хиљаду.
Канцеларија за сарадњу са дијаспором помаже заинтересованим лекарима и медицинским сестрама у иностранству у вези са разменом мишљења, иницијативама, стручним усавршавањем и пружа све неопходне информације о запошљавању у здравственим установама у Србији.
Сви заинтересовани медицинари који раде у иностранству могу добити информације преко телефона +381648811379 или мејл адресе дијаспора@здравље.гов.рс.
Председник Вучић је поручио да је повратак наших људи из иностранства велики капитал за здравствени систем, јер донети знање и искуство побољшава квалитет услуга и омогућава размену добрих пракси.
Он је истакао да ће држава наставити да пружа подршку и уложити додатна средства уколико буде потребно, како би што већи број наших здравствених радника одлучио да се врати у Србију.