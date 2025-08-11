clear sky
ЖАРКО МИЋИН: НАСТАВЉАЈУ СЕ БЕСПРИЗОРНИ НАПАДИ НА ПОРОДИЦУ МИЛОША ВУЧЕВИЋА Бачулов изнео неосноване и неистините оптужбе

11.08.2025. 15:55 16:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
zarko micin Suki
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Настављају се беспризорни напади на породицу Милоша Вучевића. Данас је Миша Бачулов, познат по морбидним нападима и клеветама на рачун патријарха Порфирија, изнео неосноване и неистините оптужбе да је Михаило Вучевић организовао бацање фарбе на кућу у улици у којој живи Бачулов, навео је на свом инстаграм налогу градоначелник Новог Сада Жарко Мићин.

-Такве тврдње су потпуно неосноване и немају никакво упориште у чињеницама. Наша јавност добро зна да ово није први пут да Бачулов износи нетачне информације и непримерене оптужбе на рачун политичких неистомишљеника и њихових породица – саопштио је Мићин.

Бачулов зна да Михаило Вучевић није учествовао у ономе за шта га оптужује. Али, то ради са свесним циљем да нападом на Милоша Вучевића себи обезбеди краткотрајну популарност на друштвеним мрежама, или у опозиционим медијима.  То је недопустиво. И срамотно. Изношење лажи о члановима туђих продица не може бити замена за политику, и не сме се користити као средство политичког обрачуна“, поручио је Мићин.

Неистинама нећете уплашити Милоша Вучевића. Он ће, као и до сада, наставити да ради посвећено и одговорно у интересу свих грађана, навео је Жарко Мићин.

 

жарко мићин Градоначелник Новог Сада милош вучевић
Вести Политика
