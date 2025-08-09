clear sky
09.08.2025.
Нови Сад
ЗГУБИДАНИ И СЕПАРАТИСТИ ПЉУНУЛИ НА СРПСКУ ЗАСТАВУ! ПОНОВО СУ ПОКАЗАЛИ ПРАВО ЛИЦЕ Лидер СНС Вучевић овако је реаговао на сумануту акцију блокадера на Лиману

09.08.2025. 13:49 13:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић реаговао је на префарбавање српске заставе у Новом Саду, на Лиману, истичући како им ништа није свето.

-Блокадери су данас на Лиману у Новом Саду, уништавајући српску заставу, још једном показали своје право лице и оголили своје праве намере. Све што раде је дубоко антисрпско, мрзитељско и насилничко, усмерено против своје земље и свог народа. Српска застава је светиња за сваког Србина и искреног патриоту, а ови згубидани и сепаратисти су на њу данас пљунули- речи су Вучевића на Инстаграму.

Лидер СНС је додао да такав безобразлук, непоштовање и мржњу до сада нисмо видели. 

-Свако нормалан ће се после овог заиста упитати како им ништа није свето и због чега све ово раде. Раде да би нас уништили, понизили, да би сатрли слободарски и поштен народ, који је вековима проливао крв баш за ту заставу. Не дамо вам Србију, не дамо вам српску заставу и поручујемо да ћемо се са поносом и најузвишенијим осећајем патриотизма, борити, баш као о наши преци, за слободарску Србију и једну једину заставу Србије- поручио је.

