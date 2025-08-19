clear sky
БАШ СУ ГА ПРЕТЕРАЛИ Чак око 90% испитаних незадовољно ценама на црногорском приморју ЕВО ШТА ЈЕ ПОКАЗАЛО ИСТРАЖИВАЊЕ ИПСОС-а

19.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Укупно је чак 89 одсто грађана Црне Горе незадовољно ценама на приморју ове земље, а 68 одсто њих, који су долазили на црногорско приморје, сматра да су цене веома високе, показало је истраживање које је урадила агенција ИПСОС.

Свега један одсто њих мисли да су цене ниске, пренела је РТЦГ.

Истраживање је урађено почетком августа и обухватило оне који су били летос на приморју, али и оне који планирају да га посете до краја најтоплијег годишњег доба.

Међу грађанима који су посетили црногорску обалу, чак 68 одсто каже да су цене веома високе, а ако се томе дода и 21 одсто оних који кажу да су цене високе, добије се податак од 89 одсто незадовољних цијенама на нашем приморју.

Ипак, они грађани који су већ били на приморју и поред општег утиска о високим ценама планирају опет да посете црногорску обалу.

С друге стране, један од главних разлога због којих готово половина друге групе испитаних неће посетити црногорско приморје је недостатак новца.

Њих 16 одсто каже да су разлози личне природе, док су на трећем месту управо поменуте високе цене.

Веина мали проценат њих наводи да на приморје неће ићи због гужви на путевима и гужви уопште.

 

