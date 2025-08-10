УЖАС У ХРВАТСКОЈ
БЕБА ПРОНАЂЕНА МРТВА Полиција спроводи истрагу због озбиљне СУМЊЕ НА НАСИЛНУ СМРТ
10.08.2025. 12:21 12:25
Коментари (0)
Беживотно тело бебе пронађено је у Плочама код Роготине у Хрватској.
Тело бебе пронађено је током прошле ноћи јавља Роготин портал.
На терен су изашле полицијске патроле које су обавиле увиђај.
У овом тренутку није познато где је тачно тело детета пронађено, као ни колико је стара била беба.
Према незваничним сазнањима Слободне Далмације, полиција спроводи истрагу због озбиљне сумње на насилну смрт, а током истраге наводно су се појавиле индиције које упућују на могућу умијешаност чланова уже породице.
Тело детета пребачено је на Одељење опште болнице Дубровник где би требало да буде обављена обдукција.