ДРАМА ЗБОГ ПАРКИНГ МЕСТА Севале песнице у Подгорици, један мушкарац тешко повређен

14.09.2025. 19:08 19:09
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: РИНА

ПОДГОРИЦА: У подгоричком насељу Какарицка гора дошло је до инцидента када је дошло прво до вербалног, а потом и до физичког сукоба између неколико мушкараца.

Једно лице, мушкарац стар 33 године је задобио тешке повреде у пределу главе, а други мушкарац (39)  је ухапшен због сумње да је починио кривично дело наношење тешких телесних повреда.

- До вербалне расправе а потом и физичког напада осумњиченог на оштећено лице дошло је због тога што је оштећени, који је дошао у посету првим комшијама осумњиченог, паркирао возило на место у близини куће осумњиченог због чега се осумњичени прво побунио а потом ушао у конфликт са њим. Полиција је поступила по пријави, изашла на лице места где су затечени актери инцдидента. Повређени је одвезен у Клинички центар Црне Горе, док су остала лица доведена у просторије Одељења безбедности Подгорица, потврђено је за РИНУ у УП.

О догађају је обавештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици, који се изјаснио да се у поступцима ухапшеног стичу битни елементи кривичног дела тешка тјелесна повреда и који је наложио да се ово лице лиши слободе.

Осумњичени В.Д. је лишен слободе и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици.

Црна Гoра туча
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Регион
