ДРОГРАЛИ СЕ НА ПАРКИНГУ Дилеру кривична пријави, а Подгоричанки за узимање наркотика прекршајна пријава

10.09.2025. 13:22 13:35
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
НИКШИЋ: Службеници Одељења безбедности Никшић су лишили слободе једну особу - повратника у извршењу кривичних дела из области злоупотребе наркотика, и код њега пронашли опојну дрогу.

Полиција је јуче на једном паркинг простору контролисала путничко возило подгоричких регистарских ознака, којим је управљала А.Г. (43) из Никшића, а на месту сувозача налазио се М.Л. (47) из Никшића. Контролом је код А.Г. пронађено паковање биљне материје зелене боје налик на опојну дрогу марихуану док је код лица М.Л. пронађено око 26 мл опојне дроге метадон, као и један шприц са садржајем исте материје.

- Након тестирања у здравственој установи утврђено је да је А.Г. позитивна на присуство опојних дрога кокаин, бензодијазепин и метадон у организму. Спровођењем даљих службених мера и радњи у односу на ова лица утврђено је да је М.Л. лицу А.Г. омогућио конзумацију опојних дрога због чега је по налогу тужиоца у Основном државном тужилаштву у Никшићу М.Л. лишен слободе и против њега је поднета кривична пријава због сумње да је починио кривично дело омогућавање уживања опојних дрога - саопштено је из УП.

Против А.Г. је поднета прекршајна пријава због прекршаја из Закона о спречавању злоупотребе дрога, у скраћеном поступку.

наркоманија хапшење хапшење дилера никшић
