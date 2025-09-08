ДРОГИРАНИ ЗА ВОЛАНОМ Два возача искључена из саобраћаја јер су била под дејством кокаина
Укупно седам саобраћајних незгода догодило се прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину и у њима су три особе задобиле лаке телесне повреде, саопштила је данас зрењанинска полиција.
Припадници саобраћајне полиције су у овом периоду открили и санкционисали укупно 95 прекршаја, а из саобраћаја је искључено 11 возача који су возили под дејством алкохола.
Полиција је на подручју Житишта задржала педесетосмогодишњег возача бицикла који је возио са 1,90 промила алкохола у организму, а на подручју Зрењанина двадесетседмогодишњег возача „мерцедеса“ са 1,63 промила алкохола.
Такође, на подручју Зрењанина задржани су и четрдесетседмогодишњи возач „фолксвагена“ који је возио под дејством кокаина и четрдесетогодишњи возач „опела“ под дејством кокаина и амфетамина.
Полиција је најавила да ће против возача који су учинили прекршаје бити поднете прекршајне пријаве.