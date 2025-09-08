overcast clouds
29°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРОГИРАНИ ЗА ВОЛАНОМ Два возача искључена из саобраћаја јер су била под дејством кокаина

08.09.2025. 14:39 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Укупно седам саобраћајних незгода догодило се прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину и у њима су три особе задобиле лаке телесне повреде, саопштила је данас зрењанинска полиција.

Припадници саобраћајне полиције су у овом периоду открили и санкционисали укупно 95 прекршаја, а из саобраћаја је искључено 11 возача који су возили под дејством алкохола.

Полиција је на подручју Житишта задржала педесетосмогодишњег возача бицикла који је возио са 1,90 промила алкохола у организму, а на подручју Зрењанина двадесетседмогодишњег возача „мерцедеса“ са 1,63 промила алкохола. 

Такође, на подручју Зрењанина задржани су и четрдесетседмогодишњи возач „фолксвагена“ који је возио под дејством кокаина и четрдесетогодишњи возач „опела“ под дејством кокаина и амфетамина.

Полиција је најавила да ће против возача који су учинили прекршаје бити поднете прекршајне пријаве.

кокаин возачи полицијска управа зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај