ЕПИСКОП ХЕРУВИМ ОДРЖАО МОЛЕБАН ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ У ДАЉУ: У школи треба да влада хармонични дух јер је она васпитна и образовна установа, ту нема места самовољи

08.09.2025. 13:36 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
heruvim
Фото: Screenshot Instagram eparhijaoseckopoljska

Епископ Епархије осечко-пољске, Херувим, одржао је молебан за нову школску годину у Даљу, поручивши да је "школа велика учионица у којој се учи послушности"

-Божанска мудрост нас води ка разумевању и поштовању: поштовању родитеља и учитеља, али и поштовању према своме роду, Цркви и Отаџбини. Школа треба да буде место образовања, место где ћемо стицати квалитетна знања која ће нас образовати да будемо бољи људи, да будемо људи благодати Светога Духа који познају науку Божију и схватају смисао живота — а то је живот у заједници. Да увек хвалимо Господа, да једни друге подржавамо, једни другима да будемо подршка у сваком искушењу и увек да се владамо према вредностима које су везане за Светосавље као темељ нашег живота. Школа је велика учионица у којој се учи послушности, никако непослушности. У школи треба да влада хармонични дух јер је она васпитна и образовна установа. Ту нема места самовољи или такозваној слободи без благословене слободе која је у Христу. Нека је и наставницима и ђацима срећан и Богом благословен почетак новог школског лета- поручио је на молебану епископ Херувим.

Хрватска
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
