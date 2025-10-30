(ФОТО) ТУРЧИН ОСТАВИО ПОРУКУ НАКОН ШТО СУ МУ УНИШТИЛИ ЛОКАЛ У БАРУ Сломили му стакла каменицом, па убацили Молотовљев коктел! Барани желе да му помогну

Иако је ватра у локалима брзо угашена, причињена је већа материјална штета. Барани, странци, тамошња локална управа и привредници, дан након ових инцидената, удружили су се како би помогли држављанима Турске да санирају штету у објектима и поново покрену бизнисе, пишу Вијести.

Харун Каја, власник ресторана брзе хране у Улици Мила Бошковића у центру Бара, јуче је на вратима свог локала налепио натпис - "Ја овде зарађујем за моју фамилију. Не правим хаос и не свађам се."

Каја је испричао да је то урадио како би суграђанима у Бару дао до знања да не тражи проблеме, већ да жели само да ради и поштено заради за живот. Тај отац три девојчице већ две године живи под Румијом, а храну прекопута основне школе “Блажо Јоков Орландић” прави и продаје око годину и по.

Након што му је, нешто пре два сата након поноћи, стакло улазних врата његовог објекта сломљено циглом и кроз пукотину убачен Молотовљев коктел који је изазвао пожар, овај држављанин Турске каже да се не осећа уплашено, већ да је наново увидео добру намеру и поштовање људи у Бару.

"Имамо дивне комшије, сви људи и деца који долазе да купе гирос су дивни. То су нам и сада показали - обилазе нас, зову телефоном, говоре лепе ствари, пружају подршку…”, рекао је Каја, који не верује да је починилац овог дела из Црне Горе, јер мисли да људи у граду који је одабрао за живот "нису такви".

Барани и странци који у том граду живе, јуче су непрестано свраћали у Кајину радњу - једни су доносили освежење и храну, други новац, нудили помоћ... Колика је штета у објекту, Каја још не зна, јер мора да сачека да се простор “потпуно осуши” након интервенције ватрогасаца, кад ће моћи да укључи апарате за припремање хране и провери да ли су у функцији.

Каја је, како је истакао за Вијести, најзахвалнији ватрогасцима који су брзом реакцијом спасили његов објекат, за који каже да би потпуно изгорео. Стакло на улазним вратима је поправио и сам заменио прексиноћ, а нада се да ће радњу отворити већ данас и да ће прве муштерије примити током великог одмора оближње школе.

Нешто друкчије искуство имао је Џенгиз Гузели, који је јуче седео сам на тераси локала “Ливела” у Македонском насељу и казао “Вијестима” да га још нико, осим радозналих случајних пролазника, није посетио.

Помоћ ће радо прихватити јер, према његовим речима, за реновирање локала ће му бити потребно макар седам хиљада евра, које тренутно нема. Значила би му, поручује, и физичка помоћ, будући да мора уредити локал који је узео под закуп од једног Баранина.

Цигла кроз стакло, па Молотовљев коктел - иста је комбинација која је довела до пожара у његовом локалу, испричао је. Изгорео је део инвентара, намештаја и зидова, а цео објекат јуче је био прекривен црном прашином.

Због свега што су током ових дана проживели држављани Турске који живе и раде у Бару, грађани те општине су се спонтано организовали како би пружили помоћ у виду физичког рада, новца, подршке...

Први позив на такву акцију је стигао од Баранина, новинара Срдана Косовића, који је путем друштвених мрежа упутио апел да се двојици Турака помогне. Написао је да је сада тренутак да грађани уложе труд и покажу да има много више оних који желе да помогну, него оних који се крију иза фантомки.

“Оно што се десило погодило је многе од нас, али још више је дирнуло то што су се људи одмах окупили - да помогну, поправе, покажу да никоме ко живи и ради овде није место у страху, него међу нама”, казао је Косовић листу.

Жели да верује, како је навео, да је ово порука свима који у Црној Гори стварају живот - да су добродошли, да нису сами и да у земљи има много више руку спремних да помогну, него песница спремних да руше.

Из Општине Бар, којом руководи Душан Раичевић, “Вијестима” су незванично рекли да ће новчано помоћи власницима два локала који послују у Бару, те да тренутно раде на проналажењу најбољег модела за то.

Вољни су да помогну и грађани који имају компаније. Горан Ђуровић рекао је да је и његова фирма вољна да помогне, у виду донације грађевинског материјала или на неки други начин, уколико се укаже потреба.

Држављанка Украјине, које се јуче дошла у Крајину радњу да поклони новац, оценила је да је страшно оно што се догодило држављанима Турске у Бару. За немиле догађаје је сазнала преко медија и путем “Телеграм” група у којима, углавном, комуницирају Руси и Украјинци.

Били су бројни позиви да се припомогне Краји, навела је, и она зна да се више њених сународника одазвало тој иницијативи. Након што ова два угоститеља обнове своје локале, истакла је, они ће бити њихове сталне муштерије.

Гузели је казао да га охрабрује и радује сазнање да има оних који су вољни да помогну и поручио им је да ће бити у близини свог локала уколико желе да дођу, у било које време, како би се, макар, упознали.

“Вијестима” су из Управе полиције у уторак казали да су увиђаји на оба места завршени већ тог јутра, те да ће наставити с даљим редовним радњама у истрази. Према незваничним сазнањима редакције, од извора блиских овим случајевима, ради се о једном починиоцу који је био маскиран - с фантомком на глави и рукавицама. Полиција, наводно, још трага за њим.

Каја је објаснио да је у његовој радњи пронађена стаклена флаша са запаљеном крпом, а Гузели је, такође, казао да је то био извор пожара у локалу и показао две импровизоване направе од метала, с федерима, за које још није сигуран шта су и какву су намену имале.

Подсетимо, власти у Црној Гори су почетком седмице донеле одлуку о привременом укидању безвизног режима за грађане Турске, што је премијер Милојко Спајић најавио на мрежи X у ноћи кад је група грађана у подгоричком насељу Забјело изашла на улице у знак протеста због рањавања Подгоричанина М. Ј..

Због тог инцидента, у којем је М. Ј. повређен ножем, подгоричко Основно тужилаштво је у понедељак одредило задржавање држављанима Азербејџана Y. Г. (31) и Турске Н. Д. (54).

Истим поводом је у уторак увече организован протест испред Владе на ком су окупљени скандирали, између осталог, “Турци напоље” док се на Забјелу, ноћ пре тога орило - “Убиј, убиј Турчина”.

Из полиције је у уторак вече саопштено да је осам особа ухапшено у Подгорици због кривичних дела с елементима изазивања националне и верске мржње и насиља, док је полиција у главном граду у понедељак привела више црногорских држављана, након што су службеници пронашли и одузели одређени број бејзбол палица.