(ФОТО) УЖАС НА ЈАДРАНУ Раскомадана тела делфина плутају морем, сви се питају шта се десило

Тужан призор забележен је у околини Пељешког моста - у мору су пронађени мртви делфини.

Фотографија је направљена на деоници између Пељешког моста и Клека, а објавили су је чланови клуба Lignjolov Eging Club Neum на својој Фејсбук страници.

- Често доносимо лепе приче, али нажалост, понекад наиђемо и на случајеве попут овог о угинулим делфинима. Не можемо са сигурношћу рећи шта је био узрок, али велика је вероватноћа да је реч о људском фактору - написали су у опису слика.

Слике су узнемирујуће, а на њима се може видети неколико мртвих делфина који су пре смрти очигледно нападнути. Делови њиховог тела су одрани, ишчупани и крвави.

У коментарима су се многи јављали и изразили колика је туга да тако страдају делфини, а поставило се и питање да није можда морски пас „главни кривац“ за ово недело.

Ипак, узрок смрти делфина још увек није познат.

