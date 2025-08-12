СТИХИЈА СЕ ШИРИ ВАН КОНТРОЛЕ!
(ФОТО, ВИДЕО) НОВA ВАТРЕНA ЖАРИШТА У ЦРНОЈ ГОРИ! Подметнути пожари захватили планине и села, ватрогасци у трци са временом!
Ватрена стихија у Црној Гори се не смирује ни након 36 сати - а снази нови пожари и то подметнути, како јављају медији!
Када се чинило да су у никшићкој општини пожари под контолом и да ће ватрогасци имати мали предах, нова ватрена стихија захватила је Велимље и Голију.
Како је Порталу РТНК казао начелник никшићке Службе заштите и спасавања Славко Тадић, готово да су сигурни да су ти пожари подметнути.
„Ради се о јако неприступачном терену. На Велимљу очекујемо да ће ујутру притећи у помоћ Авио-хеликоптерска јединица“, навео је Тадић.
Он је подсетио да је јутрос био активан само пожар у рејону Сјенокоси – Дуга – Шуме, док су сви остали који су били активни претходних дана, под контролом или угашени. Међутим, ситуација сада је потпуно ван очекиваног!
Одржана хитна седница Савета за безбедност
Хитна седница Савета за безбедност и одбрану, коју је поводом драматичне ситуације изазване ширењем пожара у целој земљи сазвао председник Црне Горе Јаков Милатовић, одржана је данас у Вили Горица.
Седници су, поред чланова Савета, присуствовали министри унутрашњих послова и одбране, начелник Генералштаба Војске Црне Горе и директор Управе полиције.
Ватрена стихија у Кучима гута све пред собом. После веома критичне и тешке ноћи и јутра, ватрогасци и војници и даље покушавају да обуздају стихију и спасе имовину грађана и природу.
Тако пожар тренутно гасе и из ваздуха и са земље.
Пожарима је захваћена огромна површина.